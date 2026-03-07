Donald Trump y 12 líderes regionales firman un acuerdo de coalición militar contra cárteles de la droga

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció durante cumbre Escudo de las Américas que el país ha desatendido la región durante años. En su intervención, subrayó la relevancia de la cooperación regional y mencionó que todas las naciones presentes comparten objetivos prioritarios. Destacó la conformación de un escudo común para fortalecer la seguridad y el desarrollo en el hemisferio, así como la necesidad de robustecer los lazos diplomáticos entre los países participantes.

Trump centró parte de su mensaje en la problemática del narcotráfico y la violencia en la región, señalando a México como la principal vía de ingreso de drogas a Estados Unidos. Planteó la “erradicación de los cárteles” como una prioridad, promoviendo una política de “tolerancia cero” frente a las pandillas y la criminalidad. Según el mandatario, “quienes cometen delitos graves deben ser apartados de la sociedad para proteger a la ciudadanía”.

El presidente estadounidense equiparó el combate a los cárteles en América Latina con la ofensiva contra ISIS en Medio Oriente, asegurando que su país está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad nacional. Mencionó, además, el operativo militar que culminó con la salida del poder del narcodictador Nicolás Maduro en Venezuela, destacando la rapidez y eficiencia de la acción sin bajas estadounidenses. Además, afirmó que mantiene una relación estrecha con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez y que el país sudamericano atraviesa un periodo de bonanza económica.

En relación a Cuba, Trump sostuvo que enfrenta una grave crisis por la falta de recursos y criticó al régimen, aunque anticipó posibles avances en las negociaciones bilaterales. También resaltó la cooperación militar con Israel contra Irán y condenó la influencia de los cárteles en América Latina, responsabilizando a ciertos líderes regionales por permitir su expansión. Finalmente, mencionó las dificultades en las gestiones de paz entre Rusia y Ucrania, y concluyó su intervención acompañado por el secretario de Estado y el jefe del Pentágono.