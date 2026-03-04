Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne

Edwin Fernández Rojas
Publicado el 04/03/2026 a las 8h48
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas para el 6, 7 y 8 de marzo en La Productora (calle Gral. Achá y Falsuri), todas a partir de las 20:00.

Basada en la novela de Gustavo Dessal, la dramaturgia está a cargo de Rosalba Guzmán, con la dirección de Alejandro Marañón y Fabiana Montoya es responsable de la codirección.

Melita del Carpio, Ángelo Balaram, Rebeca Galetovic, Samuel Reyes, Ricardo Camargo y Jeyson Mirabal integran el elenco estelar de “Anne”

La obra relata la historia de Anne, una mujer de la tercera edad que todas las Noches Buenas llega al mejor hotel de la ciudad acompañada de un apuesto joven. Anne es hija de una pareja superviviente del Holocausto. Ella es también una superviviente que debe enfrentar sus propios fantasmas. Tiene una madre herida de muerte a quien su padre se ha propuesto salvar. Anne, la hija, madre de otras hijas, tiene que inventar sus propios recursos para sobrevivir a esa guerra familiar que nunca termina.

El autor de la novela permitió a Rosalba realizar la adaptación dramatúrgica, “respetando la esencia de la obra y los perfiles psicológicos de los personajes”, según sus propias palabras. Siendo ella misma escritora y psicoanalista de profesión, no solo cumplió con esas pautas y con las características del original —cuya trama se desarrolla en Estados Unidos—, sino que realizó una adaptación muy profunda al contexto boliviano.

Creó una estructura dramatúrgica compacta con una narración enmarcada que se desarrolla en la habitación de un hotel. Los recursos literarios que empleó son numerosos y creativos, como canciones, recetas hebreas o los fantasmas de sus padres, que de esa forma no aparecen en la novela.

