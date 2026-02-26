La Virginia de los bolivianos es prenominado para los Premios Platino

Edwin Fernández Rojas
Publicado el 26/02/2026 a las 13h51
El filme boliviano “La Virginia de los bolivianos”, del cineasta Juan Cristóbal Ríos, integra la lista de 20 candidatos a nominación en la categoría a Mejor Película Documental en la decimotercera edición de los Premios Platino Xcaret.

Un total de 190 obras audiovisuales han sido seleccionadas en la lista de 20 candidaturas por categoría para el evento internacional. Estas aspirarán a ser finalistas en las distintas categorías del galardón, que se entregará en la gala del próximo 9 de mayo y tendrá como lugar de celebración el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México.

De entre las películas seleccionadas, se extraerán las cuatro finalistas de cada una de las 35 categorías de los Premios Platino, que se harán públicas próximamente. Finalmente, las ganadoras se darán a conocer el sábado 9 de mayo en la mencionada gala de entrega de premios.

“La Virginia de los bolivianos” es un documental de 112 minutos y fue rodada en 2024 y se estrenó en noviembre de la gestión pasada.

“La Virginia de los bolivianos” es el primer documental coral en la historia del cine boliviano sobre la migración boliviana a Virginia, Estados Unidos. El surrealismo representado en un danzante moreno y una toba transcurriendo entre dos geografías. Los migrantes narran los fenómenos de resistencia y adaptación de la cultura boliviana en Estados Unidos. Bolivia como un Estado autónomo dentro de otro Estado que celebra su historia en La Virginia de los bolivianos.

