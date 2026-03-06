EEUU y países de Latinoamérica acuerdan en Miami combatir a los “narcoterroristas”

Representantes de defensa de varias naciones de Latinoamérica, incluida Bolivia, firmaron en Miami una declaración conjunta que reafirma el compromiso regional de reforzar la cooperación para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y otras amenazas a la seguridad.

El documento fue suscrito durante la Conferencia Anticárteles de las Américas, celebrada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, y establece la intención de ampliar la colaboración entre gobiernos para mejorar la seguridad en el hemisferio.

La declaración conjunta subraya el respeto a la soberanía de cada nación y reconoce la importancia estratégica del continente americano, al tiempo que plantea fortalecer los esfuerzos multilaterales y bilaterales para combatir el crimen organizado.

Advertencia de EEUU

Durante el encuentro, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, instó a los países latinoamericanos a adoptar una postura más agresiva frente a los cárteles.

El funcionario advirtió que “Washington está dispuesto a actuar por su cuenta si los gobiernos de la región no logran frenar con eficacia a estas organizaciones criminales”.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá mañana en Miami una cumbre con mandatarios latinoamericanos aliados, entre ellos el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, informó la Casa Blanca. El encuentro, denominado “Escudo de las Américas”, reunirá a líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También está prevista la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la reunión busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.