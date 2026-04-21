Una misa en Santa María la Mayor en Roma recordará mañana el primer aniversario de la muerte del apa Francisco

La Basílica de Santa María la Mayor en Roma acogerá este martes 21 de abril una misa en recuerdo del Papa Francisco, cuando se cumple el primer aniversario del fallecimiento del Pontífice a los 88 años, en su residencia de Santa Marta.

Según ha avanzado la propia Basílica donde está enterrado Francisco, a las 17.00 horas se rezará el Santo Rosario, seguido a las 18.00 horas por la celebración de la Santa Misa, transmitida en directo por Vatican Media, TV2000, Tele Pace y en los canales sociales de la Basílica.

La Basílica permanecerá cerrada temporalmente a las 15.00 horas por los preparativos y reabrirá a las 16.00 horas para la entrada de los fieles hasta completar el aforo.

Por otra parte, la organización internacional Scholas Occurrentes --creada por Francisco en 2013-- ha anunciado la celebración de una jornada especial en Roma "compuesta por diversos momentos de encuentro, reflexión y celebración, con el objetivo de custodiar y proyectar el legado cultural, espiritual y educativo dejado por el Pontífice".

Scholas Occurrentes ha detallado que se tratará de una jornada íntegra "concebida como un espacio de memoria viva y testimonio", que comenzará por la mañana con un seminario en la Casina Pio IV, en el Vaticano. A las 16.00 horas, continuará con la proyección privada de una película inédita 'Aldeas: The final dream of Pope Francis', en la que Francisco participa como "actor".

Por la noche, la jornada culminará en el Auditorium della Conciliazione con un concierto-homenaje, que contará con la presencia de artistas y personalidades internacionales, entre ellas la cantante italiana Arisa y la actriz indonesia Happy Salma.

Por su parte, los obispos españoles han recordado este martes, durante su Asamblea Plenaria, al Papa Francisco, cuando se cumple un año de su fallecimiento.

"Recordamos al Papa Francisco cuando va a cumplirse mañana el primer aniversario de su fallecimiento y oramos por su descanso eterno", ha subrayado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, durante el discurso inaugural de la Plenaria, que reúne esta semana a los obispos españoles en Madrid.

Asimismo, el nuncio de Su Santidad en España, Piero Pioppo, ha recordado al "amado" Papa Francisco y ha mostrado su agradecimiento a Dios "por su ejemplo de pastor universal de la Iglesia".