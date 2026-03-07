Estados Unidos confirma que Trump recibirá a Paz y otros 11 presidentes en una cumbre regional

El gobierno de Estados Unidos confirmó que su presidente, Donald Trump, recibirá este sábado a su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, y de otros 11 países, en Miami, en una cumbre regional centrada en la cooperación política y económica en América.

La información fue confirmada por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien anunció que el mandatario estadounidense encabezará el encuentro con jefes de Estado y representantes de gobiernos de la región.

Según la Casa Blanca, participarán delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y Guyana.

El objetivo de la reunión es abordar temas relacionados con la libertad política, la seguridad regional y la prosperidad económica en el continente, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y desafíos económicos en varios países de América Latina.

La cita en Miami será una de las reuniones multilaterales más relevantes impulsadas por Washington en la región durante los últimos meses y busca reforzar la coordinación política entre Estados Unidos y gobiernos latinoamericanos.