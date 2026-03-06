YPFB programa despacho de 5 millones de litros de gasolina aditivada desde Senkata y Palmasola

Publicado el 06/03/2026 a las 13h45
Desde las plantas de almacenaje de Senkata y Palmasola, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) intensifica los despachos de gasolina aditivada en convoyes de camiones cisterna resguardados por efectivos militares. Para este viernes YPFB programó un volumen de 5 millones de litros que se comercializarán a las estaciones de servicio de los departamentos de La Paz y Santa Cruz.

"Tenemos producto y con este volumen aseguramos el suministro de este combustible que incorpora un paquete de aditivos que contribuirán a reforzar la calidad de la gasolina en todas las etapas de la cadena de distribución. El objetivo es llegar a los 3 millones de litros en Santa Cruz y en La Paz vamos a despachar 2 millones de litros", manifestó Nelson Mendoza Torres, gerente de Comercialización de YPFB.

Agregó que desde la planta DISCAR SRL se refuerza el despacho con mayores volúmenes de gasolina. "Se está despachando producto desde la una de la madrugada de este viernes. Cuatro cisternas salen por hora con un volumen aproximado de 500.000 litros por hora".

YPFB despliega esfuerzos adicionales para garantizar el abastecimiento de gasolina con aditivos especializados en los mercados de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Oruro y todo el territorio nacional. "Desde hoy se hace el aditivaje en las plantas de Senkata, Valle Hermoso, El Portillo, Oruro y Puerto Villarroel", añadió Mendoza Torres.

Los antioxidantes ayudan a evitar que la gasolina se degrade con el tiempo, pues mantienen su calidad durante el transporte y almacenamiento. Los detergentes contribuyen a optimizar el sistema de combustible de los vehículos, y ayudan a mantener los motores en mejores condiciones de funcionamiento.

Efectivos de las Fuerzas Armadas resguardan las plantas estratégicas de la estatal petrolera con el objetivo de garantizar la trazabilidad completa en la cadena de producción y distribución del combustible y eliminar cualquier riesgo de interferencias técnicas o administrativas.

