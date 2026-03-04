Irán amenaza con atacar todas las embajadas de Israel

Mundo
Deutsche Welle y RTVE
Publicado el 04/03/2026 a las 23h24
ESCUCHA LA NOTICIA

Las fuerzas armadas de Irán amenazaron este miércoles con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano, dijo un portavoz militar.

Abolfazl Shekarchi, portavoz del ejército iraní, indicó en televisión que "si Israel comete ese crimen, nos forzará a hacer de las embajadas israelíes de todo el mundo un blanco legítimo".

"Por consideración a otras naciones, hasta ahora nos hemos abstenido de tomar medidas contra las embajadas israelíes", declaró Shekarchi.

"Si Israel ataca la embajada de Irán en el Líbano, sin duda atacaremos todas sus embajadas", reiteró.

El martes, Avichay Adraee, un portavoz del Ejército israelí, advirtió que "los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en Líbano" deberían marcharse "inmediatamente antes de ser atacados". Les dio un plazo de 24 horas.

 

5.000 bombas sobre Irán

Este miércoles, Israel aseguró que ha lanzado más de 5.000 bombas sobre Irán y anunció más ataques "a gran escala".

En un comunicado, las Fuerzas Armadas israelíes aseguran haber golpeado "docenas" de objetivos e infraestructuras, entre ellas una fábrica y almacén de misiles balísticos Ghadr en Isfahan (oeste del país). Estos misiles tienen un alcance de 2.000 kilómetros, por lo que pueden llegar a Israel.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Lara se reúne con Lupo horas después de denunciar que se queda sin personal en la Vicepresidencia
3
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
4
Población rechaza todos los billetes de la serie B, economista advierte paralización de la economía
5
Vidovic renuncia por desacuerdo con Lara y éste dice que es por DS 5552

Más en Mundo

04/03/2026
¿Cuánto tiempo puede aguantar la guerra Irán?
En la contienda contra EEUU e Israel, Irán depende en gran medida de sí mismo y confía principalmente en sus propios sistemas de misiles y drones, y no está...
Ver más
04/03/2026
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
En cuatro días que parecen cuatro meses, la guerra en Oriente Próximo sigue implicando cada vez a más países, mientras crecen los bombardeos contra objetivos...
Ver más
El acuerdo entre la UE y el Mercosur podría entrar en vigor en dos meses. ¿Qué pasa con los otros miembros, Bolivia y Venezuela que también integran el bloque sudamericano?
Ver más
03/03/2026
Acuerdo entre Mercosur y la UE: ¿y qué pasa con Bolivia?
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, puso fin a las reuniones de transición con el Gobierno saliente de Gabriel Boric tras acusarlo de no compartir información sobre un proyecto de cable...
Ver más
03/03/2026
Kast termina transición de gobierno con Boric por "falta de transparencia"
Diferentes Gobiernos latinoamericanos condenaron las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, manifestaron su preocupación por los civiles e invitaron a las partes a analizar la...
Ver más
03/03/2026
Países latinoamericanos condenan operación militar en Irán y llaman al diálogo en la ONU
Entre “cuatro o cinco semanas” y “todo el tiempo que sea necesario”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo ayer esa imprecisa proyección en su primera comparecencia pública en la Casa...
Ver más
03/03/2026
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
En Portada
04/03/2026 País
TSE fija fechas para debates entre candidatos a gobernadores y alcaldes
El 11 de marzo debatirán los aspirantes a dirigir las gobernaciones, el 15 lo harán los postulantes a alcaldes de las ciudades capitales de departamento.
vista
04/03/2026 País
50-50: Barrientos dice que puede aplicarse en días, semanas o 10 años; Camacho exige su renuncia
El gobernador de Santa Cruz y candidato a la reelección, Luis Fernando Camacho, exigió la renuncia de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, y...
vista
04/03/2026 Economía
El INE reporta que la inflación bajó en -0,62% en febrero de 2026
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la inflación bajó en -0,62% durante febrero de 2026.
vista
04/03/2026 País
Réquiem para un gigante pacifista
El avión siniestrado el viernes en El Alto estuvo casi 50 años prestando ayuda humanitaria: la historia del Hércules boliviano antes de su último aterrizaje.
vista
04/03/2026 Economía
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para...
vista
04/03/2026 Seguridad
Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento
Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda en Inca Rancho en Sacaba este martes, la...
vista
Actualidad
El avión siniestrado el viernes en El Alto estuvo casi 50 años prestando ayuda humanitaria: la historia del Hércules...
Ver más
04/03/2026 País
Réquiem para un gigante pacifista
Teherán dijo que las sedes israelíes en todo el mundo serán un "blanco legítimo" si la misión iraní en Líbano es...
Ver más
04/03/2026 Mundo
Irán amenaza con atacar todas las embajadas de Israel
El 11 de marzo debatirán los aspirantes a dirigir las gobernaciones, el 15 lo harán los postulantes a alcaldes de las...
Ver más
04/03/2026 País
TSE fija fechas para debates entre candidatos a gobernadores y alcaldes
Reclaman por más horas de atención y mejores condiciones en los surtidores de combustibles de Abapó y advierten que la...
Ver más
04/03/2026 País
Transportistas de Abapó bloquean vía al Chaco cruceño y Argentina
Deportes
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Los atletas bolivianos que formaron parte del programa de Incentivo al Alto Rendimiento “Sueño bicentenario”, 100...
Ver más
04/03/2026 Multideportivo
Los becarios del “Sueño Bicentenario” esperan reunirse con las autoridades
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
Doble Click
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos