Irán amenaza con atacar todas las embajadas de Israel
Las fuerzas armadas de Irán amenazaron este miércoles con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano, dijo un portavoz militar.
Abolfazl Shekarchi, portavoz del ejército iraní, indicó en televisión que "si Israel comete ese crimen, nos forzará a hacer de las embajadas israelíes de todo el mundo un blanco legítimo".
"Por consideración a otras naciones, hasta ahora nos hemos abstenido de tomar medidas contra las embajadas israelíes", declaró Shekarchi.
"Si Israel ataca la embajada de Irán en el Líbano, sin duda atacaremos todas sus embajadas", reiteró.
El martes, Avichay Adraee, un portavoz del Ejército israelí, advirtió que "los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en Líbano" deberían marcharse "inmediatamente antes de ser atacados". Les dio un plazo de 24 horas.
5.000 bombas sobre Irán
Este miércoles, Israel aseguró que ha lanzado más de 5.000 bombas sobre Irán y anunció más ataques "a gran escala".
En un comunicado, las Fuerzas Armadas israelíes aseguran haber golpeado "docenas" de objetivos e infraestructuras, entre ellas una fábrica y almacén de misiles balísticos Ghadr en Isfahan (oeste del país). Estos misiles tienen un alcance de 2.000 kilómetros, por lo que pueden llegar a Israel.