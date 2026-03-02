Lara posterga, sin fecha, interpelaciones al Ministro de Hidrocarburos

El vicepresidente del Estado y Presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, determinó postergar sin fecha dos interpelaciones contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. La razón, argumenta, es que le faltaría personal y documentación para ejercer sus funciones.

La primera interpelación era por el caso de la compra de petróleo crudo, supuestamente con sobreprecio, y debía retomarse este martes 3 de marzo; mientras que el segundo acto interpelatorio, por el caso del combustible de mala calidad, estaba fijado para el 6 de marzo.

La Vicepresidencia, mediante comunicado, informó que ambas interpelaciones “serán reprogramadas para una fecha posterior, la cual será oportunamente comunicada por los canales oficiales correspondientes”.

Según el comunicado, esta reprogramación se debe al Decreto Supremo 5552, que quitó atribuciones administrativas al Vicepresidente para concentrarlas en el Ministerio de la Presidencia.

Así la Vicepresidencia señala que este decreto le “ha dejado sin personal técnico”, lo cual “impide realizar un normal desarrollo de funciones”.

"El decreto firmado por el presidente Rodrigo Paz me ha quitado, no solamente competencias, no solamente me quita atribuciones, sino que me ha quitado personal, en la Asamblea Legislativa ya no tengo personal, no tengo asesores, ya no tengo equipo técnico", dijo Lara en declaraciones a la prensa.

De la misma manera, la Vicepresidencia indica que la documentación relacionada con la Asamblea, como licencias que presentan los asambleístas y otros trámites, está siendo dirigida a la Ventanilla Única del Ministerio de la Presidencia.

El comunicado sostiene que esto vulnera el principio de la separación de órganos del poder público, concentrándose todo jerárquicamente en el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores.