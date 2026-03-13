El TED inhabilita candidatura de Rocío Molina a la Alcaldía de Cochabamba

País
Los Tiempos Digital
Publicado el 13/03/2026 a las 13h27
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El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba (TED) resolvió inhabilitar la candidatura de Rocío Molina a la Alcaldía del municipio de Cochabamba, por la Alianza Unidos, tras determinar que no cumplió con el requisito de residencia permanente exigido por la normativa electoral.

La decisión fue emitida mediante la Resolución TEDC-SP-JUR 011/2026, del 11 de marzo de 2026, luego de declarar probada la demanda de inhabilitación presentada por Diego Sandoval.

De acuerdo con la resolución, el análisis de contratos de trabajo, informes de actividades y reportes de asistencia evidenció que la candidata desarrolló de manera habitual actividades laborales presenciales en la ciudad de La Paz durante las gestiones 2023, 2024 y 2025.

Según el tribunal, esta situación demuestra que su residencia efectiva no correspondía al municipio de Cochabamba.

El TED concluyó que este hecho interrumpió la continuidad de residencia permanente exigida por la ley para postular a un cargo municipal, que establece haber residido de forma continua al menos los dos años previos a la elección.

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