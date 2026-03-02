En un contexto nacional marcado por desafíos macroeconómicos, el sistema microfinanciero boliviano ha demostrado una destacada resiliencia, consolidándose como un actor clave para el desarrollo productivo y la inclusión financiera. En este entorno, Banco Pyme Ecofuturo se posicionó como una de las entidades más representativas del sector, construyendo desde sus inicios una trayectoria estrechamente ligada al progreso de miles de familias emprendedoras, productores rurales y unidades económicas que dinamizan la actividad financiera del país, según una nota de prensa.

Banco Ecofuturo nació con el propósito de democratizar el acceso al crédito y acompañar el crecimiento de los sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero. Con un enfoque centrado en el desarrollo productivo de los sectores agropecuarios y emprendedores, promovió el financiamiento responsable y flexible, apoyado en la innovación de productos y servicios que generan mayor valor para cada cliente.

En 2025, Ecofuturo colocó más de USD 180 millones en créditos en más de 18 mil clientes nuevos, de los cuales el 85% corresponde a microcrédito, consolidándolo como el eje central de su gestión, con una fuerte presencia en el área rural representada en una cartera de USD 236 millones, que concentra casi el 51% de los clientes de microcrédito. Dentro de este segmento, el sector agropecuario se destaca como principal motor de la cadena productiva con el 42% de la cartera de microcrédito, consolidando un modelo sostenible que fortalece la producción local, el bienestar de las comunidades y la seguridad alimentaria del país.

Banco Ecofuturo también realiza la colocación de la emisión de Pagarés Bursátiles, logrando colocar más de USD 15 millones en la Bolsa Boliviana de Valores, un hecho que ratifica la confianza y solvencia con la que cuenta el Banco. En cuanto a captaciones, Ecofuturo alcanzó en 2025 más de USD 544 millones, sustentado principalmente en Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y Cajas de Ahorro. Se destaca un incremento de USD 40 millones en persona natural, evidenciando un crecimiento sostenido en la captación de recursos lo que reafirma la confianza del público en el Banco.

La estrategia de Banco Ecofuturo se basa en acercarse a los sectores alejados de la cobertura territorial tradicional. Con una red nacional que evidencia una presencia mayor al 50% en zonas rurales, la entidad no solo facilita el acceso a servicios financieros en regiones históricamente desatendidas por la banca tradicional, sino que en muchos casos representa la única presencia de la banca formal en esas comunidades, convirtiéndose en el primer y único vínculo de muchas familias y emprendedores con el sistema financiero.

"En Banco Ecofuturo reafirmamos nuestro compromiso de ser un actor clave en la transformación sostenible del país, combinando innovación financiera, desarrollo productivo y sostenibilidad. Buscamos consolidar un modelo de banca que impulse el crecimiento económico y genere un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente, contribuyendo de manera concreta a un futuro más justo y sostenible para Bolivia", sostiene Alejandro Bustillos, Gerente General de Ecofuturo.

Ecofuturo es un banco sostenible que recorre este camino a paso firme, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en su gestión, apostando por un crecimiento que abraza la transición a una economía más verde y humana. Esto cobra vida en financiamiento para actividades productivas responsables, eficiencia en el uso de recursos y apoyo a sectores que tejen la resiliencia ambiental del país. Más allá de los balances, Ecofuturo nos muestra que sí se puede: un sistema financiero que genera valor económico priorizando el bienestar de las personas y el futuro del planeta.

Todo se ancla en la Marca de Sostenibilidad, un hito comprometido con el desarrollo responsable, marca creada para reflejar el alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que promueve inclusión financiera con productos accesibles y cobertura geográfica amplia. Ecofuturo impulsa acciones concretas en protección ambiental, reducción de desigualdades, igualdad de género y gobernanza responsable, una promesa tangible de sus accionistas, directores, ejecutivos y todo el plantel.

Otras iniciativas vibrantes incluyen; su programa de Educación Financiera con seis proyectos, siendo los principales: Educación Financiera en Movimiento y Punto EcoEduca, alcanzando en 2025 a más de 35 mil capacitaciones realizadas. La promoción de la igualdad de género, con la obtención del Sello Nivel 2 de IBNORCA, siendo la primera entidad financiera del país en obtener esta certificación. Destaca también, la alianza con la Cooperación alemana (GIZ) con el objetivo de fortalecer el acceso a financiamiento sostenible (crédito verde) en el sector agropecuario. Además, de ser reconocido como Top Employer por cuatro años consecutivos y con el Sello de Protección al Cliente, demostrando que Ecofuturo pone en el centro de sus operaciones tanto a sus clientes, como a sus colaboradores.