Alcalde de Cochabamba rechaza intentos de desestabilización contra el Gobierno

Cochabamba
ABI
Publicado el 25/05/2026 a las 12h48
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El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, rechazó este lunes los intentos de desestabilización contra el Gobierno y aseguró que la mayoría de la población busca el fortalecimiento de la democracia.

Consideró que, si bien existen sectores sociales con distintas demandas, como mineros y magisterio, estas fueron atendidas; sin embargo, afirmó que hay otro grupo que busca un golpe de Estado por fines políticos.

“Es decir, están detrás del quiebre de la democracia, ese es el tema de fondo. Están mandando un montón de plata, plata y plata para que se caiga un gobierno, y los que somos demócratas no deberíamos permitir aquello, no importa quién es el presidente”, afirmó.

Ante este panorama, Reyes Villa señaló que el país eligió, mediante el voto popular en las pasadas elecciones, a un nuevo mandatario que debe cumplir su gestión por cinco años.

“A la mayoría del pueblo boliviano le interesa realmente que se fortalezca la democracia”, añadió.

A pesar de las reiteradas convocatorias al diálogo, algunos sectores radicales se niegan a participar y, por el contrario, radicalizan sus medidas de presión con bloqueos y hechos de violencia, ocasionando perjuicios principalmente al departamento de La Paz.

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