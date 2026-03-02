Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia

Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue comunicada por la federación local y ya fue elevada a la FIFA, que deberá resolver qué seleccionado ocupará su lugar en la competencia, según FTM Bolivia.

¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026?

El reglamento de la FIFA establece que, ante la baja de una asociación clasificada, el Consejo del organismo tiene la facultad de designar un reemplazo. El artículo 6.2 contempla la sustitución por otra federación, en función de criterios deportivos y organizativos, en ese escenario, Australia aparece como la principal candidata a ocupar la plaza vacante.

Pero... Existe la posibilidad de que Irak desde el repechaje acceda directamente a la fase de grupos del mundial y por ende Bolivia deba jugar solo el partido con Surinam.La decisión final dependerá exclusivamente de la FIFA.