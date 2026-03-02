Paz militariza YPFB contra el "sabotaje" y lanza 2 medidas por la gasolina desestabilizada

País
URGENTEBO
Publicado el 02/03/2026 a las 8h26
ESCUCHA LA NOTICIA

Mediante un mensaje, la mañana de este lunes, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, anunció la aplicación de tres medidas para contrarrestar lo que ha llamado el sabotaje contra empresas estratégicas y la calidad del combustible. En ese sentido, hizo conocer que desplazará a las Fuerzas Armadas en instalaciones de la estatal YPFB, que desde este martes se añadirán aditivos para mejorar la gasolina y que tres instituciones recibirán los casos de los propietarios de vehículos que sufrieron daños.

"Lo ocurrido hace unas semanas con la calidad de la gasolina no fue un simple error técnico, no fue impericia fue un acto deliberado de sabotaje", aseguró el Primer Mandatario, en un mensaje grabado. Precisamente por aquello, anunció que desde las 06.00 de este lunes ordenó "el resguardo en nuestras plantas estratégicas con el apoyo de las Fuerzas Armadas".

"Estamos actuando en defensa de la patria. Este resguardo de nuestras plantas estratégicas es en defensa, a su vez, de los buenos trabajadores de YPFB, para defender a nuestra empresa de las mafias y de la corrupción", dijo.

En un mensaje transmitido por redes sociales y medios oficiales, Paz aseguró que lo ocurrido con la gasolina no fue un error técnico ni impericia, "fue un acto deliberado de sabotaje", "parte de un esquema interno que esta gestión empezó a detectar desde el primer día".

También agregó que como partes de las medidas, a partir de este martes 3 de marzo, el gobierno incorporará aditivos estabilizantes antioxidantes a la gasolina.

Agregó que también "es para blindar nuestra soberanía energética, para garantizar la trazabilidad total en la cadena de producción y distribución de la gasolina y es para cotar de raíz cualquier intento de sabotaje técnico o administrativo".

Por otro lado, hizo conocer que el Estado aplicó medidas para que los propietarios de vehículos que fueron afectados por la gasolina hagan su registro mediante el B-Sisa, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el Servicio General de Identificación Personal, Segip.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Paz militariza YPFB contra el "sabotaje" y lanza 2 medidas por la gasolina desestabilizada
2
Construcción de la segunda línea eléctrica extra de alta tensión de Bolivia está en su etapa final
3
37 años en el poder, muere Jameneí: ¿quién tomará el control de Irán?
4
El ejercicio físico ofrece un alivio limitado de los síntomas de la artrosis, según un análisis internacional
5
Elaboran un proyecto privado para reforzar el Seguro Único de Salud

Lo más compartido

1
Tragedia aérea: El presidente Rodrigo Paz declaró tres días de duelo nacional
2
Bustamante: “Estoy esperanzado de que este año salga la ley del deporte”
3
SE RASGÓ LA CORTINA DEL HUMOR BOLIVIANO. Los rostros de Santalla
4
México, más de 100 años de narcotráfico
5
Alemania, Francia y Reino Unido dispuestos contra Irán

Más en País

02/03/2026
Bancos buscan evitar que los billetes invalidados entren en circulación
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) anunció ayer  que activará mecanismos de control para evitar que los billetes transportados en el...
Ver más
02/03/2026
Retiran restos del avión, pero persiste drama de heridos y familias de muertos
La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que se activó el seguro para indemnizar a las víctimas y cubrir los gastos médicos de las personas heridas tras...
Ver más
En un esfuerzo por revertir las deficiencias estructurales del sistema sanitario nacional, el consorcio liderado por el Hospital Universitario Martín Dockweiler, la Udabol y Nilarisgroup, presentó el...
Ver más
02/03/2026
Elaboran un proyecto privado para reforzar el Seguro Único de Salud
El accidente del avión en El Alto el pasado viernes, dejó 22 fallecidos y 37 heridos, además de destrozos en al menos 15 motorizados y otros daños.
Ver más
01/03/2026
Accidente deja 22 muertos y 37 heridos; el Gobierno dice que pudo ser peor
China está sumamente preocupada por los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo hoy sábado un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, señalando que China pide...
Ver más
01/03/2026
China pide cese inmediato de acciones militares de EEUU e Israel contra Irán
China está sumamente preocupada por los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo hoy sábado un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, señalando que China pide...
Ver más
01/03/2026
China pide cese inmediato de acciones militares de EEUU e Israel contra Irán
En Portada
02/03/2026 País
Paz militariza YPFB contra el "sabotaje" y lanza 2 medidas por la gasolina desestabilizada
Mediante un mensaje, la mañana de este lunes, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, anunció la aplicación de tres medidas para contrarrestar lo que ha...
vista
02/03/2026 Seguridad
Subteniente resulta herida al manipular su arma en edificio de la Asamblea Legislativa
Una subteniente de Policía resultó herida en la mano tras manipular su arma reglamentaria mientras cumplía funciones de seguridad en el edificio de la Asamblea...
vista
02/03/2026 País
Elaboran un proyecto privado para reforzar el Seguro Único de Salud
En un esfuerzo por revertir las deficiencias estructurales del sistema sanitario nacional, el consorcio liderado por el Hospital Universitario Martín...
vista
02/03/2026 Fútbol
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue comunicada por la federación local y ya...
vista
02/03/2026 País
Retiran restos del avión, pero persiste drama de heridos y familias de muertos
La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que se activó el seguro para indemnizar a las víctimas y cubrir los gastos médicos de las personas heridas tras...
vista
02/03/2026 País
Bancos buscan evitar que los billetes invalidados entren en circulación
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) anunció ayer  que activará mecanismos de control para evitar que los billetes transportados en el...
vista
Actualidad
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba anunció la aplicación inmediata de sanciones económicas contra...
Ver más
02/03/2026 Cochabamba
Alcaldía de Cochabamba aplicará multas por propaganda en espacios públicos
Una subteniente de Policía resultó herida en la mano tras manipular su arma reglamentaria mientras cumplía funciones de...
Ver más
02/03/2026 Seguridad
Subteniente resulta herida al manipular su arma en edificio de la Asamblea Legislativa
La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE Corporación, a través de su filial ENDE Transmisión S.A., se encuentra en la...
Ver más
02/03/2026 Economía
Construcción de la segunda línea eléctrica extra de alta tensión de Bolivia está en su etapa final
El territorio autónomo indígena originario campesino de Raqaypampa enfrenta una situación critica a causa de la sequía...
Ver más
02/03/2026 Cochabamba
Sequía golpea a Raqaypampa: solo tres de 43 comunidades tienen agua para riego
Deportes
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela
Con dos expulsados, poco fútbol y errores defensivos, el plantel de The Strongest no pudo ante Nacional Potosí, plantel...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Nacional Potosí golpea al Tigre en partido de ida de Repechaje de Verano
Autoridades del Viceministerio de Deportes esperan que, hasta fines de este año, ya se cuente en una nueva Ley del...
Ver más
01/03/2026 Multideportivo
Bustamante: “Estoy esperanzado de que este año salga la ley del deporte”
Doble Click
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos
Jesús Florido Villafani se considera un pintor y artista aiquileño de pura cepa, además dice ser el auténtico e...
Ver más
02/03/2026 Cultura
Jesús Florido: Soy el creador de la Feria-Festival Nacional e Internacional del Charango, pese a quien le pese
Días atrás, a convocatoria de Pueblos de Montaña, la nación Milenaria de los Urus del Lago Poopó, con apoyo de CEPA y...
Ver más
01/03/2026 Cultura
Oruro viene de los Urus, pero a los Urus no va
“Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones; “Sirât”, de Oliver Laxe, con 11 nominaciones, y “...
Ver más
27/02/2026 Cine
Los domingos y Sirat son favoritos para triunfar en los premios Goya 2026