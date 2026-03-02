Paz militariza YPFB contra el "sabotaje" y lanza 2 medidas por la gasolina desestabilizada

Mediante un mensaje, la mañana de este lunes, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, anunció la aplicación de tres medidas para contrarrestar lo que ha llamado el sabotaje contra empresas estratégicas y la calidad del combustible. En ese sentido, hizo conocer que desplazará a las Fuerzas Armadas en instalaciones de la estatal YPFB, que desde este martes se añadirán aditivos para mejorar la gasolina y que tres instituciones recibirán los casos de los propietarios de vehículos que sufrieron daños.

"Lo ocurrido hace unas semanas con la calidad de la gasolina no fue un simple error técnico, no fue impericia fue un acto deliberado de sabotaje", aseguró el Primer Mandatario, en un mensaje grabado. Precisamente por aquello, anunció que desde las 06.00 de este lunes ordenó "el resguardo en nuestras plantas estratégicas con el apoyo de las Fuerzas Armadas".

"Estamos actuando en defensa de la patria. Este resguardo de nuestras plantas estratégicas es en defensa, a su vez, de los buenos trabajadores de YPFB, para defender a nuestra empresa de las mafias y de la corrupción", dijo.

En un mensaje transmitido por redes sociales y medios oficiales, Paz aseguró que lo ocurrido con la gasolina no fue un error técnico ni impericia, "fue un acto deliberado de sabotaje", "parte de un esquema interno que esta gestión empezó a detectar desde el primer día".

También agregó que como partes de las medidas, a partir de este martes 3 de marzo, el gobierno incorporará aditivos estabilizantes antioxidantes a la gasolina.

Agregó que también "es para blindar nuestra soberanía energética, para garantizar la trazabilidad total en la cadena de producción y distribución de la gasolina y es para cotar de raíz cualquier intento de sabotaje técnico o administrativo".

Por otro lado, hizo conocer que el Estado aplicó medidas para que los propietarios de vehículos que fueron afectados por la gasolina hagan su registro mediante el B-Sisa, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el Servicio General de Identificación Personal, Segip.