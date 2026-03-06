Trump advierte que Cuba "va a caer muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que Cuba está "desesperada" por lograr un trato con su Administración de forma inmediata.

"No tienen idea; Cuba quiere llegar a un trato de forma desesperada", refirió el mandatario durante su intervención en un evento en la Casa Blanca para celebrar el título de liga en 2025 del equipo de fútbol Inter Miami.

El republicano agregó que "solo es cuestión de tiempo" el que su Administración se centre en Cuba, dando a entender que la campaña militar que comenzó a ejecutar contra Irán el fin de semana pasado ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.

Previamente, en una entrevista con el medio ‘Politico’, el republicano había señalado que la caída del Gobierno cubano sería "la cereza del pastel", donde agregó que su Administración está en contacto con el Gobierno cubano.

Durante la entrevista, Trump fue cuestionado sobre si su Gobierno está desempeñando un papel en la caída del Gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba y el republicano respondió: "¿Usted qué cree? Durante 50 años eso (el derrocamiento de las autoridades cubanas) ha sido la cereza del pastel".

"Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba", enfatizó Trump y sugirió que el empeoramiento de la situación de la isla es en parte por la presión que su país ha aplicado incluyendo un corte de suministro de petróleo venezolano hacia la isla.

"Bueno, es gracias a mi intervención, que está habiendo una intervención", dijo Trump en referencia al efecto que la caída de Maduro ha tenido en la isla, que ha perdido el suministro petrolero venezolano, crucial para el día a día.

Las últimas semanas han estado marcadas por informaciones exclusivas en medios estadounidenses como Axios o el Miami Herald sobre contactos entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Esta información fue negada desde La Habana.

Sin embargo, los reportes hablarían de contactos más que de negociaciones, y señalan supuestas conversaciones sobre posibles y futuras reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones de Washington.