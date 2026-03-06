Accidente aéreo: 24 personas continúan internadas en seis hospitales de La Paz

A una semana del accidente aéreo del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz informó este viernes que aún existen 24 personas internadas en seis hospitales.

"Hasta el día de ayer (jueves) son seis los hospitales que siguen teniendo este tipo de pacientes con un total de 24 todavía internados, varios de ellos estaban en proceso de prealta y algunos de ellos están para estar un tiempo más en los hospitales para salvaguardar su salud", informó el responsable del Centro Coordinador de Emergencia Departamental del Sedes en La Paz, Juan José López, en conferencia de prensa.

Según el reporte, el día del siniestro, 13 establecimientos de salud participaron en la atención de los afectados, registrándose 54 pacientes atendidos el mismo día. El nosocomio que recibió la mayor cantidad de heridos fue el Hospital del Norte, desde donde algunos pacientes fueron derivados a otros centros de salud.

Mamani precisó que, de los 24 internados, siete de ellos tienen un diagnóstico reservado. Asimismo, indicó que la Unidad de Discapacidad del Sedes realiza la contención emocional y evaluación en el caso de un niño de 12 años, quien perdió las extremidades inferiores.

El día del accidente, viernes 27 de febrero, participaron ambulancias del SUMA 161 del municipio de El Alto y del servicio de Auxilio 167 de La Paz, además de otras instituciones que apoyaron en el traslado de los heridos.

Los hospitales activaron el código naranja, protocolo que permite responder ante emergencias con múltiples víctimas. Durante las labores de rescate y evacuación, se reportó ocho ambulancias dañadas ante la convulsión social generada por el dinero no habilitado que había en el avión.