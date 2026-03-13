La imagen de la captura de Sebastián Marset
Un mega operativo policial culminó la mañana de este viernes en la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el barrio de Las Palmas, en la capital cruceña junto a su hermana y parte de su anillo de seguridad.
Tras su captura solo se ha obtenido una imagen del momento en que es detenido y es trasladado a una patrulla policial fuertemente custodiado.
El operativo, realizado con agentes de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), inició a las 2:30 de la mañana. A las 7:00,fuentes policiales confirmaron la detención de Marset. Se anunció que a las 11:00, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Marset era buscado en Bolivia desde 2023, cuando escapó de un operativo policial que buscaba su detención por narcotráfico.