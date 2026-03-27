Devuelven armas y chalecos que quitaron a policías en Santa Cruz

Seguridad
ABI
Publicado el 27/03/2026 a las 22h13
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El abandono de las armas de fuego y chalecos antibalas robados a efectivos policiales generó este viernes un operativo de seguridad en el barrio Bonita, zona del Urubó, Santa Cruz de la Sierra, en inmediaciones de un inmueble bajo custodia policial vinculado a un proceso investigativo relacionado con Sebastián Marset.

De acuerdo con un comunicado del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, el despliegue se ejecutó luego de que vecinos alertaran que desde una motocicleta en movimiento se arrojó una mochila negra en el sector. Ante la situación, la Policía activó de inmediato los protocolos de seguridad.

Inicialmente, se procedió al cierre de una vía ante el riesgo de que se tratara de un artefacto explosivo, ya que la mochila fue dejada sobre una camioneta policial. Posteriormente, tras la intervención de Bomberos y del grupo de canes, se descartó cualquier riesgo.

El fiscal de Porongo, Franz Delgadillo, informó que, una vez abierta la mochila, se evidenció que contenía dos pistolas calibre 9 milímetros con sus respectivos cargadores, un accesorio tipo Ronie para arma corta (permite convertir tu pistola en una pequeña carabina para disparar apoyando el arma sobre el hombro o asiéndola con las dos manos) y dos chalecos antibalas.

“Luego de la revisión de Bomberos y del grupo de canes de la Policía, una vez abierta la mochila, se logró observar que han devuelto los dos chalecos y armas de fuego de los dos custodios”, explicó la autoridad.

Según el reporte preliminar, este material corresponde al equipo que fue sustraído días atrás a dos policías que custodiaban el inmueble vinculado a Marset.

El fiscal señaló que, de manera preliminar, se identificó que dos personas a bordo de una motocicleta habrían dejado la mochila en el lugar. Añadió que el Ministerio Público, en coordinación con la Policía, continuará con las investigaciones para esclarecer tanto este hecho como el robo agravado ocurrido previamente.

El pasado 23 de marzo, dos efectivos policiales que resguardaban una vivienda relacionada con Marset en el Urubó fueron reducidos, enmanillados y despojados de sus armas de fuego y chalecos antibalas.

Las autoridades no descartan que ambos hechos estén vinculados y continúan con operativos en la zona para dar con los responsables.

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