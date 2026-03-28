Fallece un pasajero tras impacto de una piedra a bus en la ruta a los Valles cruceños

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este sábado sobre el fallecimiento de un pasajero tras el impacto de una piedra de gran tamaño contra un bus en la ruta a los Valles cruceños, en el tramo La Angostura - Samaipata, departamento de Santa Cruz.

Según reportes preliminares, el bus se detuvo en un sector afectado por derrumbes cuando recibió el golpe de la roca. Otro pasajero resultó herido de gravedad y recibió atención médica en el lugar.

"Ayer registramos cuatro o cinco heridos por piedras que caen del cerro y hoy, lamentablemente, se ha reportado un fallecido y un herido de gravedad en una flota que también transitaba por la zona", señaló el gerente de la ABC en Santa Cruz, Miguel Rojas, en declaraciones a UNITEL.

La ABC informó este sábado sobre el cierre de vías en la ruta La Angostura - Samaipata, en el departamento de Santa Cruz.

Según el comunicado oficial, "la ABC informa a todos los usuarios sobre el cierre total del tramo La Angostura - Samaipata en los valles cruceños". La medida se adoptó debido a derrumbes y caída de rocas en el sector Petacas, ocasionados por las intensas lluvias registradas en la zona.

El cierre será desde las 09:30 hasta las 16:40 de este sábado, aunque podría ajustarse según las condiciones climáticas. La Policía Caminera colaborará para hacer cumplir la disposición y garantizar la seguridad desde los retenes de La Angostura y Samaipata.