Avión de la FFAA de Paraguay llega a Santa Cruz con ayuda humanitaria para afectados por los bloqueos en La Paz

Este viernes por la mañana arribó al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya para sumarse a las labores de transporte de alimentos e insumos hacia la ciudad de La Paz, para las familias afectadas por los bloqueos en el país.

Asimismo, se informó desde el consulado de Paraguay, que en este primer envío se transportó cerca de siete toneladas de productos no perecederos de consumo básicos para las familias.

Se prevé se realice un nuevo envió desde Paraguay este sábado 30 de mayo, situación que dependerá de la logística que se realice.

El traslado

La logística contempla el traslado terrestre de la ayuda desde Asunción hasta la base militar Mariscal Estigarribia, en Paraguay, hasta Santa Cruz Bolivia, en un avión Casa 212 de la Fuerza Aérea paraguaya.