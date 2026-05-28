Gobierno acuerda nueva etapa de trabajo con la DEA

El Gobierno boliviano anunció este jueves en Washington una nueva etapa de coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y el director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Frans Cabrera, participaron en una reunión de trabajo con personeros de esa instancia estadounidense, cuyo objetivo fue fortalecer una agenda técnica y sostenida en materia de lucha antidroga.

“Agradecemos a Daniel Salter, Principal Deputy Administrator de la Drug Enforcement Administration (DEA), y a su equipo por la apertura, la confianza y la disposición para trabajar de manera coordinada”, publicó Justiniano en sus redes sociales.

Durante el encuentro se avanzó en líneas de trabajo para fortalecer las investigaciones, especialmente en materia de financiamiento ilícito, rutas del narcotráfico, logística, precursores químicos y redes de protección.