Declaran "Paceñas de Pura Cepa" a las mujeres emprendedoras del mercado Las Cholas

El Concejo Municipal de La Paz aprobó este viernes la resolución, propuesta por el concejal Javier Escalier, que declara "Paceñas de Pura Cepa" a las mujeres emprendedoras del Mercado Modelo Las Cholas. Un reconocimiento a su trayectoria, su aporte económico y su legado cultural en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La distinción se sustenta en la historia de trabajo de estas caseritas que, desde 1950, preservan la tradición del emblemático sándwich de chola, convertido en un ícono gastronómico de la ciudad. La iniciativa recuerda que el 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por su participación plena en la sociedad, y que en el municipio de La Paz el 7 de marzo fue instituido como el Día Municipal de la Despatriarcalización y No Violencia contra las Mujeres mediante la Ley Municipal Autonómica 491.

"Esta historia no es solo gastronómica, es una historia de lucha femenina, de madres y abuelas que defendieron su fuente de trabajo con dignidad", afirmó el concejal Javier Escalier, impulsor del reconocimiento. "Reconocerlas como Paceñas de Pura Cepa es valorar su esfuerzo, su resistencia y el aporte que hacen todos los días a nuestra identidad".

La tradición comenzó cuando cuatro mujeres de pollera instalaron sus primeras tarimas de madera en la avenida Arequipa, entonces la única vía hacia Aranjuez y Mallasa. Con el paso de las décadas, tres generaciones consolidaron el negocio, superando intentos de desalojo y transformando estructuras precarias en los actuales espacios inaugurados en 2003.

El nombre del tradicional sándwich surgió de la propia juventud paceña que comenzó a decir "vamos donde las cholas", en referencia a las comerciantes de pollera. El secreto de su sabor radica en la cocción lenta del cerdo en horno de leña, durante ocho a doce horas, utilizando únicamente sal y limón para conservar su jugo natural.

Actualmente comercializan alrededor de un centenar de sándwiches al día, aunque enfrentan dificultades como falta de iluminación, escasa promoción y limitaciones de acceso al parque. "Si defendemos nuestra cultura, debemos empezar por cuidar a las mujeres que la mantienen viva", concluyó Escalier.Con esta resolución, el Concejo Municipal no solo reconoce un producto tradicional, sino la historia viva de mujeres que, a través del trabajo constante, han forjado parte esencial del patrimonio paceño.