Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre la calidad de la gasolina, tema cuestionado por sectores del transporte público.

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, confirmó la asistencia del ministro tras varias solicitudes de legisladores, quienes formularán consultas específicas sobre el tema.

“Vamos a recibir informes orales; va a venir el Ministro de Hidrocarburos y estamos esperando la confirmación del presidente del Banco Central de Bolivia para responder a los varios requerimientos de información”, indicó Ávila.

Durante la sesión, los senadores plantearán alrededor de 17 preguntas sobre la gasolina desestabilizada y otros aspectos relacionados con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).