Israel ataca a Teherán y Beirut; Irán promete una “destrucción completa”

Israel ha llevado a cabo una ola de ataques aéreos contra objetivos de seguridad iraníes y Hezbollah en Beirut, mientras Teherán amenazaba la “destrucción completa de la infraestructura militar y económica de la región” cuando la guerra en rápida escalada entró en su quinto día y llegó hasta el Océano Índico frente a Sri Lanka.

El ejército israelí dijo que había golpeado edificios en Irán pertenecientes a los Basij, el brazo policial voluntario del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) y edificios pertenecientes a las fuerzas de seguridad interna. Las estaciones de policía y la sede del IRGC en las regiones kurdas del noroeste de Irán también fueron arrasadas por los ataques, informaron medios kurdos.

Las estructuras de seguridad de Irán han sido fundamentales para acabar con los movimientos de protesta en el pasado, y Estados Unidos ha instado a los iraníes a derrocar al gobierno del país. Según los informes, Washington también ha estado explorando la posibilidad de utilizar grupos separatistas kurdos para invadir partes de Irán y establecer una zona segura en los grupos predominantemente kurdos en el noroeste.

La dimensión regional del conflicto continuó expandiéndose, ya que Irán golpeó a los estados del Golfo y Hezbollah disparó contra Israel y Chipre. Turquía dijo que las defensas aéreas de la OTAN habían interceptado un misil balístico que se dirigía hacia su espacio aéreo, y Estados Unidos dijo que había hundido un buque de guerra iraní en el Océano Índico. Las autoridades de Sri Lanka dijeron que al menos 80 personas habían muerto y 23 habían sido rescatadas. Se pensaba que habían a bordo 180 personas.

También se reportaron drones cerca del aeropuerto de Bagdad y se escucharon explosiones en Irbil, la capital del Kurdistán iraquí.

El número de muertos en Irán se ha disparado, ya que las estimaciones de los muertos por los ataques en los cinco días de guerra aumentaron a entre 1.045 y 1.500 personas.

“Marcamos el ritmo”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, señaló ayer un marco de tiempo más largo para el conflicto de lo que había flotado anteriormente por la administración Trump, diciendo que podría durar ocho semanas, pero que Estados Unidos tiene las municiones y el equipo para vencer a Irán en una guerra de desgaste. “Se pueden decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, podrían ser ocho, podrían ser tres”, dijo. “En última instancia, marcamos el ritmo”.

Se produjo cuando el IRGC dijo que continuaría golpeando a los aliados de Estados Unidos en toda la región.

“La continua travesura y el engaño de Estados Unidos en la región vendrán a costa de la destrucción completa de la infraestructura militar y económica de la región”, dijo en un comunicado a los medios estatales.

Reacción

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, condenó ayer los ataques de Irán contra los estados del Golfo en una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores de Teherán, el primer contacto de alto nivel desde que la república islámica lanzó su campaña de misiles y aviones no tripulados, y lo acusó de tratar de “dañar a sus vecinos y arrastrarlos a una guerra que no es la suya”.

Los países del Golfo han dado lugar a gran parte de la respuesta de Teherán desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña aérea masiva contra Irán durante el fin de semana. Trece personas, siete de ellas civiles, han muerto en países de todo el Golfo desde que comenzó la guerra.

Irán también amenazó con atacar a las embajadas israelíes en todo el mundo si Israel golpeaba su embajada en Beirut. El ejército de Israel dio 24 horas el martes para que cualquier “representante del ministerio de terrorismo iraní” abandonara el Líbano antes de ser atacado. No estaba claro si se refería a diplomáticos iraníes u otro personal iraní.

Israel emitió una orden de evacuación para todo el Líbano al sur del río Litani, que constituye aproximadamente una cuarta parte del país. La orden no tenía precedentes y tenía un alcance mayor que el que Israel había dado anteriormente, incluso en el apogeo de su guerra de 13 meses con Hezbollah en 2024.

Suspendido

En Irán, los procedimientos fúnebres para el difunto líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, se retrasaron como resultado del bombardeo. La ceremonia, que estaba programada para comenzar en Teherán ayer por la mañana, se retrasó indefinidamente.

El aplazamiento se produjo cuando los altos clérigos de Irán se reunieron para nombrar a un nuevo líder supremo, un puesto que funciona como jefe de estado y comandante en jefe de su vasto aparato militar. El candidato favorito de los clérigos fue Mojtaba Khamenei, el hijo de 56 años de Ali Khamenei y la elección preferida del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

Los analistas han dicho que Mojtaba Khamenei es un duro y que su elección como sucesor indicaría un papel cada vez mayor para el IRGC en Irán. Su nombramiento significaría duplicar la respuesta autoritaria del régimen iraní a los llamamientos internos a la reforma. La frustración con el gobierno había explotado en protestas de semanas a principios de año, sofocadas por una brutal represión del gobierno que dejó al menos 7.000 muertos.