Bolivia apunta a lograr un acuerdo comercial con EEUU

El canciller Fernando Aramayo informó este viernes que Bolivia está trabajando con perspectivas a establecer un acuerdo comercial con Estados Unidos y lograr preferencias arancelarias, para que productos bolivianos ingresen al mercado estadounidense.

Estas gestiones se enmarcan en el acercamiento que ha desarrollado el actual Gobierno con Estados Unidos.

“Estamos ya trabajando en otros mecanismos que nos permitan tener algunas preferencias arancelarias y generar un acuerdo comercial. Naturalmente lo necesitamos”, indicó Aramayo en el programa La Mañana en Directo de Erbol.

El ministro hizo alusión a este tema a tiempo de ser consultado por mecanismos que había en el pasado, como el Atpdea (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga), que era un sistema de preferencias arancelarias que otorgó EEUU a países como Bolivia, pero que fue suspendido cuando Evo Morales era presidente.

“Recuerda cómo era, por ejemplo, El Alto en tanto su industria textil cuando teníamos Atpdea y cómo se ha ido deteriorando esto. Entonces, necesitamos para nuestro país, para redinamizar nuestra industria, naturalmente, un acuerdo comercial con el mercado o uno de los mercados más importantes del planeta, como es el estadounidense”, enfatizó Aramayo.

El canciller explicó que este trabajo no es autónomo, sino en consulta también con algunos sectores en el país y en el marco de los bloques regionales como el Mercosur y la Comunidad Andina.

“Hemos vivido aislados, entonces tiene que ver con temas incluso de política de cielos abiertos para poder ver cómo logramos el traslado de mercaderías, cómo rompemos ese aislamiento caminero, portuario, que se nos ha sometido. Tiene que ver con muchas variables, es algo complejo, pero lo estamos trabajando”, agregó.