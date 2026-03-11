Paz lleva nueve temas de diálogo a reunión con Kast, presidente de Chile

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, llegó ayer Chile para participar en la investidura del mandatario electo, José Antonio Kast, hoy. Luego se espera que ambos mandatarios sostengan una reunión bilateral.

El jefe de Estado fue recibido con honores militares en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, de Santiago, y estuvo acompañado por la primera dama de Bolivia, María Elena “Bibi” Urquidi, además del canciller Fernando Aramayo, entre otros funcionarios.

La reunión bilateral se constituye en el tercer contacto entre los dos presidentes, en el que se abordarían nueve puntos que incluyen temas fronterizos y asuntos de seguridad y comerciales.

Este acercamiento es parte de un proceso de acercamiento diplomático, pese a que solo se mantienen vínculos consulares desde 1978 entre ambas naciones.

Existe una creciente expectativa por los acuerdos que podrían alcanzarse, marcando un hito en la dilatada historia de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile.

En declaraciones a la prensa, Paz abogó por avanzar hacia una integración entre ambos países con miras a la economía, aunque sin desconocer la misión constitucional boliviana de la reivindicación marítima.

“Nosotros tenemos un pasado con Chile, sí, pero también tenemos un gran futuro y la visión es en democracia poder construir un futuro para ambas naciones y para el contexto continental”, dijo Rodrigo Paz.

El Presidente ratificó sus propuestas de integración como la idea de que Bolivia podría proporcionar puertos para Chile con conexión hacia Brasil.

También planteó un “esfuerzo conjunto” para encarar temas como la minería, tomando en cuenta el potencial que tiene Bolivia con Chile y Perú.

“Es hora de que hagamos buenos negocios, que el pueblo boliviano tenga la oportunidad de crecer no bajo la sombra del Estado. El pueblo boliviano es el que tiene que liderar su desarrollo y el Estado boliviano tiene que ayudar a ese desarrollo”, agregó.

Infancia

Pocos minutos después de arribar a Chile, ayer Rodrigo Paz visitó la comuna de Macul, en la Región Metropolitana de Santiago, donde vivió parte de su infancia durante el exilio de su padre, Jaime Paz Zamora.