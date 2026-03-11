Sedes alerta por un repunte de casos de chikunguña y resfríos en Cochabamba

Los casos de chikunguña incrementaron un 24% en Cochabamba, mientras que las infecciones respiratorias agudas (IRAs), registraron un aumento del 13% en la última semana, según el informe de Sedes.

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, informó que el incremento de casos y las lluvias mantienen al departamento en un periodo epidémico, por lo que intensifican las acciones de control y prevención.

Según el reporte epidemiológico semanal se registraron 262 casos autóctonos de chikunguña, alcanzando 394 casos en total al sumar los importados.

Además, se reportaron 193 casos sospechosos, lo que representa un incremento del 24% en comparación con la semana anterior.

Castillo explicó que los índices de infestación del mosquito vector, Aedes aegypti, continúan elevados, superando el 20% en la región metropolitana y más del 50% en el trópico, por lo que pidió a la población eliminar criaderos y evitar la acumulación de agua.

Respecto a las enfermedades respiratorias, Sedes reportó 16.795 casos de infecciones respiratorias, con un incremento del 13%, en relación a la semana pasada.

Asimismo, se notificaron 399 casos de neumonía, con un aumento del 25%, de los cuales el 22% afecta a niños menores de cinco años.

Más datos

Durante la última semana se registraron dos nuevos casos de Covid-19, en un adulto mayor y un adolescente de 16 años, ambos en recuperación.

En cuanto a las enfermedades diarreicas agudas, se registraron 2.230 casos, lo que representa una reducción del 23%. De acuerdo con el Sedes, el 38% de los casos corresponde a menores de cinco años, cuadros relacionados principalmente con el mal manejo de los alimentos sin higiene.

Respecto a la rabia, se notificaron 283 casos de mordeduras de perros a personas, no se reportaron casos de rabia canina, aunque las autoridades mantienen la vigilancia y recomiendan la vacunación de mascotas desde el primer mes de vida.

En relación al dengue, Castillo señaló que no se reportaron nuevos casos confirmados; sin embargo, se notificaron 242 casos sospechosos sin signos de alarma.

La varicela, con 62 nuevos casos reportados, afectando principalmente a niños menores de cinco años y población escolar.

Referente al Sarampión, se mantienen dos casos confirmados y dos casos sospechosos en estudio de laboratorio. Mientras tanto, la situación de la Tosferina permanece sin cambios.

La influenza con un total de seis casos, entre ellos influenza A (H1N1) e influenza A (H3N2), se encuentran bajo seguimiento médico.

El Programa Ampliado de Inmunización registró un incrementado del 2% con la vacunación en unidades educativas.