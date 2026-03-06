BCB: Bolivia cuenta con 22,9 toneladas de oro y el 85% se encuentra en el exterior

El presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinoza Torrico, informó ante el Senado que el país mantiene 22,9 toneladas de oro como parte de sus Reservas Internacionales, de las cuales el 85% se encuentra fuera del territorio nacional. La autoridad brindó estos datos durante un informe solicitado por legisladores de la bancada Libre.

Distribución de las reservas de oro

Según detalló Espinoza, hasta el 3 de marzo las reservas se distribuyen de la siguiente manera: 20,5 toneladas de oro están depositadas en el exterior, 1,7 toneladas se encuentran en tránsito para ser refinadas y 0,7 toneladas permanecen en las bóvedas del ente emisor. Estas cifras, explicó, permiten cumplir con el mínimo de reservas establecido por la normativa vigente.

Pedido de modificación a la normativa

Durante su intervención, la autoridad también solicitó a los senadores considerar una modificación en la normativa que regula la composición de las reservas internacionales. Señaló que pocos países mantienen una proporción tan elevada de oro físico, ya que la mayoría prioriza reservas en divisas, principalmente dólares estadounidenses.

La actual Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, promulgada en mayo de 2023, establece que el país debe mantener al menos 22 toneladas de oro como parte de sus reservas, lo que funciona como una “banda de seguridad”.