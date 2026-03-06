Gobierno inicia erradicación de coca y evistas fortalecen protección a Morales

Mientras el Gobierno alista la erradicación de cultivos de coca en el trópico de Cochabamba, las bases campesinas de esa región alertaron sobre un presunto plan para aprehender al expresidente Evo Morales y reforzaron vigilias y controles para evitarlo.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, inauguró ayer junto a representantes de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) las tareas de racionalización y erradicación de cocales 2026.

“No voy a hablar yo de erradicación, yo creo que tenemos que empezar a innovar toda esta tarea de control de los cultivos de coca, de que no tengan la explosión geográfica que han tenido los años pasados porque eso trae problemas con el narcotráfico”, aseguró Oviedo durante su intervención.

Cocaleros en apronte

Los productores del Chapare activaron una vigilia en diferentes puntos de la carretera Cochabamba-Santa Cruz y en las cercanías de puestos militares.

Vigilias

Desde muy temprano, Radio Kawsachun Coca reportó en Facebook el inicio de las vigilias cocaleras. Muchos de los movilizados portaban lanzas artesanales, mientras algunos dirigentes arengaban: “¡Vigilia pacífica para hacernos respetar ante este gobierno que permanentemente planifica asesinar a nuestro hermano Evo!”.

El dirigente Aquilardo Caricari informó que las organizaciones y las seis federaciones del trópico decidieron movilizarse de forma preventiva ante lo que consideran una posible acción contra dirigentes de la región y la aprehensión de Evo Morales.

“Veníamos denunciando la anterior semana una intención del Gobierno de ejecutar un operativo denominado Plan Z, que tiene la intención de involucrar o sembrar pruebas a los dirigentes de la región del trópico de Cochabamba”, afirmó.

40 mil hectáreas

Oviedo recordó que históricamente el país tenía 12 mil hectáreas de coca permitida por ley; después, se incrementó a 22 mil, pero en los hechos la cantidad alcanza las 40 mil hectáreas.

“Eso no es bueno para el país, para la sociedad, para los bolivianos porque nos estigmatizan y nos hacen quedar mal”, dijo Oviedo, a tiempo de aclarar que no se dará “ni un milímetro al narcotráfico para que se siga expandiendo” en el país y se lo enfrentará con toda la fuerza, integridad e institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Llamó a la gente del trópico a concertar y dialogar, sin imponer agendas.