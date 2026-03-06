Trump no negociará y exige rendición incondicional de Irán

Publicado el 06/03/2026 a las 18h33
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no se alcanzará ningún acuerdo con Irán, y que solo aceptará la "rendición incondicional" de Teherán. Las declaraciones se conocen poco después de que su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, asegurara que algunos países estaban abriendo vías para negociar un fin del conflicto.

Solo después de dicha rendición "y de la selección de un gran y aceptable líder, nosotros y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción", escribió Trump en su red Truth Social, donde agregó que trabajará para impulsar la economía iraní para hacerla "más grande, mejor y más fuerte que nunca antes”.

Más temprano, el mandatario iraní Masud Pezeshkian había declarado que hay intentos de mediación para detener la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, pero llamó a dirigir esos esfuerzos a quienes, "al subestimar al pueblo de Irán, encendieron el fuego de la confrontación”. Las palabras de Trump parecen descartar de plano cualquier posible acuerdo.

