Venta de gasolina se regularizará este fin de semana, según Medinaceli

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, las filas para comprar combustibles siguen generando preocupación entre los conductores. Al respecto, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, aseguró que la situación podría normalizarse este fin de semana.

"Ha habido un incremento en la demanda, es cierto. Conversando con el presidente de YPFB, entenderíamos que para este fin de semana todo esto debería estar regularizado", dijo la autoridad, según informó la red Unitel.

Medinaceli atribuye la alta demanda a varios factores, incluyendo "algún momento de desesperación, probablemente, de la gente" y a los nuevos procesos para incorporar aditivos a la gasolina.

De acuerdo con la autoridad, estas medidas, aunque necesarias, generan retrasos temporales que se reflejan en las filas de los surtidores.

En paralelo, el ministro de Hidrocarburos abordó la calidad de la gasolina y denunció que la anterior gestión no informó sobre problemas detectados, resaltando que esto era de conocimiento del anterior presidente de YPFB y del anterior director de la ANH.