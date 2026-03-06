No hay confirmación oficial de que Marset esté en Bolivia

El Ministerio de Gobierno informó que no existe confirmación oficial sobre la presencia del ciudadano uruguayo Sebastián Marset en territorio boliviano, tras declaraciones difundidas en medios de comunicación atribuidas al ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero.

Mediante un comunicado oficial, la cartera de Estado señaló que Bolivia mantiene una coordinación permanente con países de la región y organismos internacionales para la búsqueda y localización de personas requeridas por la justicia vinculadas al crimen organizado transnacional.

Según el documento, las acciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y redes criminales internacionales se realizan mediante canales institucionales y mecanismos formales de cooperación.

En ese sentido, el Ministerio explicó que este tipo de operaciones no se ventilan públicamente, con el objetivo de no afectar investigaciones en curso ni alertar a estructuras criminales.

Asimismo, el Gobierno aclaró que hasta el momento no se tiene información confirmada sobre la presencia de Marset en Bolivia, y que cualquier dato relevante es verificado mediante los mecanismos de coordinación internacional correspondientes.

"El Estado boliviano reitera su firme compromiso de combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional", señala el comunicado.

Marset fugó de Santa Cruz de la Sierra el 29 de julio de 2023, luego de ser alertado de un operativo oficial que pretendía ejecutar su captura. Desde entonces, se desconoce su paradero, aunque apareció en algunas ocasiones en videos que circularon en redes sociales.