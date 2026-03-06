No hay confirmación oficial de que Marset esté en Bolivia

Seguridad
RED UNO
Publicado el 06/03/2026 a las 21h07
ESCUCHA LA NOTICIA

El Ministerio de Gobierno informó que no existe confirmación oficial sobre la presencia del ciudadano uruguayo Sebastián Marset en territorio boliviano, tras declaraciones difundidas en medios de comunicación atribuidas al ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero.

Mediante un comunicado oficial, la cartera de Estado señaló que Bolivia mantiene una coordinación permanente con países de la región y organismos internacionales para la búsqueda y localización de personas requeridas por la justicia vinculadas al crimen organizado transnacional.

Según el documento, las acciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y redes criminales internacionales se realizan mediante canales institucionales y mecanismos formales de cooperación.

En ese sentido, el Ministerio explicó que este tipo de operaciones no se ventilan públicamente, con el objetivo de no afectar investigaciones en curso ni alertar a estructuras criminales.

Asimismo, el Gobierno aclaró que hasta el momento no se tiene información confirmada sobre la presencia de Marset en Bolivia, y que cualquier dato relevante es verificado mediante los mecanismos de coordinación internacional correspondientes.

"El Estado boliviano reitera su firme compromiso de combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional", señala el comunicado.

Marset fugó de Santa Cruz de la Sierra el 29 de julio de 2023, luego de ser alertado de un operativo oficial que pretendía ejecutar su captura. Desde entonces, se desconoce su paradero, aunque apareció en algunas ocasiones en videos que circularon en redes sociales.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
YPFB programa despacho de 5 millones de litros de gasolina aditivada desde Senkata y Palmasola
2
Tres años, miles de lavados, una sola elección: Todo Brillo
3
Accidente aéreo: 24 personas continúan internadas en seis hospitales de La Paz
4
EEUU y países de Latinoamérica acuerdan en Miami combatir a los “narcoterroristas”
5
Declaran "Paceñas de Pura Cepa" a las mujeres emprendedoras del mercado Las Cholas

Más en Seguridad

06/03/2026
Accidente aéreo: 24 personas continúan internadas en seis hospitales de La Paz
A una semana del accidente aéreo del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz informó este viernes que...
Ver más
06/03/2026
Una multitud despidió a las víctimas del múltiple infanticidio en Sacaba
Entre lágrimas, pañuelos blancos y oraciones cientos de personas dieron ayer en el Cementerio General de Cochabamba el último adiós a los cinco hermanos...
Ver más
Dos jóvenes ingresaron al país con dinero en dólares, los policías fronterizos lo retuvieron, exigieron el pago de una “sanción” para devolverlo y se quedaron con una parte. Hay 10 investigados.
Ver más
05/03/2026
Aprehenden a policía por presunta extorsión a peruanas en Desaguadero
Un ataque armado se registró este jueves en la zona norte de la ciudad de Cochabamba donde sujetos interceptaron a un hombre y arremetieron a balazos en su contra.
Ver más
05/03/2026
Disparan contra un hombre en la zona norte de Cochabamba
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, otras autoridades de Estado y la representación de la Organización de las Naciones Unidas participaron este jueves en el acto de inauguración de las...
Ver más
05/03/2026
Gobierno inicia tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Chapare
Dos hombres asesinaron a disparos a un librecambista de la tercera edad y le robaron todo su dinero.
Ver más
05/03/2026
Asesinan a disparos a librecambista en Santa Cruz
En Portada
06/03/2026 País
Renuncia la Viceministra de Autonomías
Andrea Barrientos presentó su dimisión por escrito, en una carta dirigida al presidente del Estado.
vista
06/03/2026 Seguridad
Accidente aéreo: 24 personas continúan internadas en seis hospitales de La Paz
A una semana del accidente aéreo del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz informó este viernes que...
vista
06/03/2026 País
YPFB programa despacho de 5 millones de litros de gasolina aditivada desde Senkata y Palmasola
Desde las plantas de almacenaje de Senkata y Palmasola, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) intensifica los despachos de gasolina aditivada en...
vista
06/03/2026 Cochabamba
Amplían plazo del ‘Perdonazo exprés’ con 100% de descuento en multas tributarias
La Alcaldía a través de la Secretaría de Atención al Ciudadano informó ayer que continúa vigente el denominado “Perdonazo exprés”, una medida destinada a...
vista
06/03/2026 Mundo
Trump advierte que Cuba "va a caer muy pronto"
“Cuba es solo cuestión de tiempo, primero hay que acabar esto (Irán)”, asegura el presidente de EEUU. “Están desesperados por llegar a un acuerdo”, agregó.
vista
06/03/2026 Seguridad
No hay confirmación oficial de que Marset esté en Bolivia
Un comunicado del Ministerio de Gobierno responde a las declaraciones del ministro paraguayo del Interior que aseguró tener información de que Marset se...
vista
Actualidad
Andrea Barrientos presentó su dimisión por escrito, en una carta dirigida al presidente del Estado.
Ver más
06/03/2026 País
Renuncia la Viceministra de Autonomías
El ministro de Hidrocarburos atribuye la escasez a un incremento en el consumo de ese combustible y a los procesos para...
Ver más
06/03/2026 Economía
Venta de gasolina se regularizará este fin de semana, según Medinaceli
Exigen que cualquier decisión al respecto sea previamente discutida con las organizaciones sindicales.
Ver más
06/03/2026 Economía
COB denuncia intención de reducir personal y gastos en empresas públicas
Un comunicado del Ministerio de Gobierno responde a las declaraciones del ministro paraguayo del Interior que aseguró...
Ver más
06/03/2026 Seguridad
No hay confirmación oficial de que Marset esté en Bolivia
Deportes
Con un arbitraje polémico de Jordy Alemán que fue duramente cuestionado por los hinchas bolivaristas por la expulsión...
Ver más
06/03/2026 Fútbol
Always Ready da el primer golpe a Bolívar, en Villa Ingenio, en la semifinal de la Copa de Verano
Always Ready y Bolívar, los dos equipos de mejor rendimiento en la Copa de Verano, jugarán hoy a las 18.00 el primero...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Doble Click
Conmemorando el Día Internacional del Escultor, hoy levanta telón la octava edición de la exposición “Esculturas que...
Ver más
06/03/2026 Cultura
Virtuosos escultores festejan su día con una exposición
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran...
Ver más
05/03/2026 Cultura
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor