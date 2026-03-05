BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves que respaldará a Bolivia con $us 500 millones para fortalecer el sistema de protección social en el país. Este apoyo beneficiará aproximadamente a 1 millón de personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.

La entidad internacional mencionó que los fondos se destinarán a la creación de un nuevo registro social de hogares, que permitirá una mejor atención a las familias y priorizar a los hogares más vulnerables.

El nuevo registro social de hogares permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante crisis imprevistas o emergencias sanitarias que requieren atención inmediata.

