Messi visita la Casa Blanca y Trump lo compara con Pelé

El capitán argentino participó del acto oficial en Washington junto al equipo campeón de la MLS, el Inter Miami, en una ceremonia encabezada por el presidente estadounidense.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió ayer en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami, campeón de la Major League Soccer (MLS) 2025, en un encuentro que tuvo como figura central a Lionel Messi. Durante la recepción en la Sala Este, el mandatario elogió al astro argentino y bromeó con la histórica comparación con el brasileño Pelé, a quien dijo haber visto jugar en el New York Cosmos en la década de 1970.

"Puede que seas mejor que Pelé", comentó Trump entre risas al dirigirse a Messi frente al plantel y a funcionarios del Gobierno presentes en la ceremonia. El presidente recordó sus años en Nueva York: "Dirán que soy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba para el Cosmos. ¿Lo sabías? No sé, puede que seas mejor que Pelé, que era bastante bueno. ¿Quién es mejor, él o Pelé?", preguntó Trump a los presentes. "Yo creo que es él [por Messi]. Pero era bastante bueno, ¿no?", dijo. Y mencionó también la rivalidad deportiva entre el rosarino y Cristiano Ronaldo, de quien se ha declarado admirador en distintas ocasiones.

La invitación se inscribe en la tradición de la Casa Blanca de recibir a equipos que conquistan ligas o torneos nacionales, una práctica habitual en el deporte profesional de EE.UU. Esta vez, sin embargo, se dio en un contexto de tensión internacional por los ataques de Washington e Israel contra Irán, agresiones que, según afirmó Trump en el mismo evento, continuarán hasta que los militares iraníes "depongan las armas".

Messi participó del encuentro vestido con traje oscuro junto al resto del equipo, que fue invitado a la residencia presidencial tras ganar la final de la MLS en diciembre pasado. Durante la ceremonia, uno de los propietarios del club, Jorge Mas, entregó a Trump una camiseta del Inter Miami con el número 47 -en referencia a su presidencia-, mientras que el plantel le obsequió un balón firmado.