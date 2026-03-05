Cuba protesta por expulsión de su embajador en Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó “en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada del Gobierno del Ecuador, de expulsar a todo el personal de la Embajada cubana en ese país”, publicó esa instancia estatal cubana en su cuenta de X.

El miércoles récipes pasado, el Gobierno de Daniel Noboa expulsó de Ecuador al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país junto a toda su misión diplomática, informó la cancillería ecuatoriana.

Sin detallar razones, el Gobierno de Noboa informó en un comunicado que declaró persona non grata a Gutiérrez y concedió "un plazo de 48 horas (...) para que el embajador y todos los funcionarios de esa Misión Diplomática abandonen el territorio nacional".

El presidente Noboa es un estrecho aliado en la región del mandatario estadounidense Donald Trump, cuyo Gobierno endurece las medidas de bloqueo contra la isla comunista. El martes recién pasado, Ecuador ordenó terminar las funciones de su embajador, José María Borja, en La Habana.

Noboa publicó un corto video en X en el que se observa a un hombre en la terraza del edificio donde funciona la embajada cubana, aparentemente quemando documentos. "Parrillada de papeles", escribió el mandatario sin dar más detalles.

La expulsión ocurre a días de la reunión que tendrá Trump con los gobernantes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el 7 de marzo.

La cancillería cubana calificó la decisión como un "acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones" entre los dos países.

En Quito una veintena de personas llegó hasta la sede de la embajada con flores, carteles y banderas protestando contra la decisión del Gobierno ecuatoriano.

La relación entre Washington y Quito se ha afianzado desde 2023, cuando Noboa asumió el poder. Ambos países sostienen cooperación en materia de seguridad e inteligencia para la lucha contra el narcotráfico.

Trump dijo a finales de febrero que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba al tiempo que impone desde inicios de año un bloqueo energético a la isla comunista, ubicada a solo 150 kilómetros de la costa de Florida.

Washington considera a Cuba una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional estadounidense.