Cuba protesta por expulsión de su embajador en Ecuador

Mundo
Deutsche Welle
Publicado el 05/03/2026 a las 23h05
ESCUCHA LA NOTICIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó “en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada del Gobierno del Ecuador, de expulsar a todo el personal de la Embajada cubana en ese país”, publicó esa instancia estatal cubana en su cuenta de X.

El miércoles récipes pasado, el Gobierno de Daniel Noboa expulsó de Ecuador al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país junto a toda su misión diplomática, informó la cancillería ecuatoriana.

Sin detallar razones, el Gobierno de Noboa informó en un comunicado que declaró persona non grata a Gutiérrez y concedió "un plazo de 48 horas (...) para que el embajador y todos los funcionarios de esa Misión Diplomática abandonen el territorio nacional".

El presidente Noboa es un estrecho aliado en la región del mandatario estadounidense Donald Trump, cuyo Gobierno endurece las medidas de bloqueo contra la isla comunista. El martes recién pasado, Ecuador ordenó terminar las funciones de su embajador, José María Borja, en La Habana.

Noboa publicó un corto video en X en el que se observa a un hombre en la terraza del edificio donde funciona la embajada cubana, aparentemente quemando documentos. "Parrillada de papeles", escribió el mandatario sin dar más detalles.

La expulsión ocurre a días de la reunión que tendrá Trump con los gobernantes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el 7 de marzo.

La cancillería cubana calificó la decisión como un "acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones" entre los dos países.

En Quito una veintena de personas llegó hasta la sede de la embajada con flores, carteles y banderas protestando contra la decisión del Gobierno ecuatoriano.

La relación entre Washington y Quito se ha afianzado desde 2023, cuando Noboa asumió el poder. Ambos países sostienen cooperación en materia de seguridad e inteligencia para la lucha contra el narcotráfico.

Trump dijo a finales de febrero que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba al tiempo que impone desde inicios de año un bloqueo energético a la isla comunista, ubicada a solo 150 kilómetros de la costa de Florida.

Washington considera a Cuba una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional estadounidense.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Israel ataca a Teherán y Beirut; Irán promete una “destrucción completa”
2
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
3
Aprehenden a policía por presunta extorsión a peruanas en Desaguadero
4
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
5
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social

Más en Mundo

05/03/2026
EEUU y casi 20 países americanos pactan combatir a "narcoterroristas"
El ministro de Defensa de Bolivia estuvo representando al país en un encuentro, en Miami, presidido por su colega de EEUU.
Ver más
05/03/2026
Israel ataca a Teherán y Beirut; Irán promete una “destrucción completa”
Israel ha llevado a cabo una ola de ataques aéreos contra objetivos de seguridad iraníes y Hezbollah en Beirut, mientras Teherán amenazaba la “destrucción...
Ver más
Teherán dijo que las sedes israelíes en todo el mundo serán un "blanco legítimo" si la misión iraní en Líbano es atacada.
Ver más
04/03/2026
Irán amenaza con atacar todas las embajadas de Israel
En la contienda contra EEUU e Israel, Irán depende en gran medida de sí mismo y confía principalmente en sus propios sistemas de misiles y drones, y no está dispuesto a capitular.
Ver más
04/03/2026
¿Cuánto tiempo puede aguantar la guerra Irán?
En cuatro días que parecen cuatro meses, la guerra en Oriente Próximo sigue implicando cada vez a más países, mientras crecen los bombardeos contra objetivos civiles y se extiende el caos.
Ver más
04/03/2026
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
El acuerdo entre la UE y el Mercosur podría entrar en vigor en dos meses. ¿Qué pasa con los otros miembros, Bolivia y Venezuela que también integran el bloque sudamericano?
Ver más
03/03/2026
Acuerdo entre Mercosur y la UE: ¿y qué pasa con Bolivia?
En Portada
05/03/2026 País
"Fallas inusuales" en el avión presidencial obligan a que Paz viaje a EEUU en un vuelo comercial
"Fallas inusuales" presentadas en el avión presidencial obligaron a que el presidente del Estado boliviano, Rodrigo Paz, postergue su viaje a Estados Unidos...
vista
05/03/2026 Seguridad
Gobierno inicia tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Chapare
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, otras autoridades de Estado y la representación de la Organización de las Naciones Unidas participaron este...
vista
05/03/2026 Economía
Había alerta de daños a motores por gasolina de mala calidad hace 5 meses
Los importadores de automotores advirtieron del problema a las autoridades de YPFB y de la ANH a fines de septiembre de 2025, reveló el Ministro de...
vista
05/03/2026 País
El Chapare se moviliza en vigilias en protección de Evo Morales
Organizaciones sociales del Chapare se han movilizado este jueves en vigilias en diferentes sectores, con el objetivo de proteger a Evo Morales ante un...
vista
05/03/2026 Seguridad
Policía pide devolver billetes del avión siniestrado sin represalias; 30 personas ya lo hicieron
La Policía pidió a la población devolver los billetes del avión siniestrado en El Alto sin temor a represalias. Al menos 30 personas ya lo hicieron de forma...
vista
05/03/2026 País
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves que respaldará a Bolivia con $us 500 millones para fortalecer el sistema de protección social...
vista
Actualidad
Las directoras generales ejecutivas de dos instancias descentralizadas dependientes de esa cartera habrían efectuado...
Ver más
05/03/2026 País
Ministerio de Salud destituye a 2 altas autoridades por presunta corrupción
El Gobierno de Daniel Noboa lo declaró “persona non grata”. Él y todos los diplomáticos cubanos deben abandonar Ecuador...
Ver más
05/03/2026 Mundo
Cuba protesta por expulsión de su embajador en Ecuador
Los importadores de automotores advirtieron del problema a las autoridades de YPFB y de la ANH a fines de septiembre de...
Ver más
05/03/2026 Economía
Había alerta de daños a motores por gasolina de mala calidad hace 5 meses
El Ministro de Hidrocarburos informó que YPFB contrató a dos empresas independientes para verificar la calidad del...
Ver más
05/03/2026 País
Medinaceli informa al Senado sobre calidad de la gasolina
Deportes
Always Ready y Bolívar, los dos equipos de mejor rendimiento en la Copa de Verano, jugarán hoy a las 18.00 el primero...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Doble Click
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran...
Ver más
05/03/2026 Cultura
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne