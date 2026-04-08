Ecuador llama a consultas a su embajador en Colombia

Mundo
Deutsche Welle y RTVE
Publicado el 08/04/2026 a las 18h33
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La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, confirmó este miércoles que llamó a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, tras las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, que dijo en varias ocasiones que Jorge Glas es un "preso político" del gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y pidió el lunes pasado en la red social X su liberación.

"Hemos llamado a nuestro embajador a consultas, estará arribando el día de hoy o mañana, a más tardar. Estamos tomando decisiones para hacer ver, para ratificar la molestia, la protesta enérgica que Ecuador plantea a Colombia por los términos en los que se refiere el presidente Petro y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del Estado ecuatoriano", dijo en una entrevista en radio Centro Digital.

Asimismo, la canciller comentó que se han suspendido las mesas técnicas de diálogo previstas para la próxima semana para tratar, entre otros, asuntos relacionados con la guerra comercial entre Quito y Bogotá, que comenzó por la imposición de aranceles a las importaciones colombianas por parte de Daniel Noboa en febrero pasado, que replicó Petro.

 

Un recurso de protesta

Las llamada a consultas son un recurso “de protesta diplomática que supone la retirada temporal del embajador para que este se reporte ante el ministro de Asuntos Exteriores y reciba instrucciones particulares”, explica un artículo de Radiotelevisión Española.

“En este caso, la cancillería llama a su propio embajador para que vuelva a su país. La ausencia puede durar días, meses o años, durante periodos que no suelen definirse al ejecutarse.

A pesar de requerir la presencia física del embajador, uno de los fines principales de esta medida es enviar un mensaje simbólico al país con el que entró en esta crisis, un gesto diplomático para dar a conocer el desacuerdo del Estado que hace la convocatoria.

“En la escala de medidas de protesta diplomática, la llamada a consultas está por debajo de la gravedad de la retirada definitiva del embajador, ya que no hace falta un proceso de nombramiento para volver a poner un representante diplomático, pero se sitúa un escalón por encima de la convocatoria del embajador del país receptor”.

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