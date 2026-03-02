Asoban activa controles para evitar ingreso al sistema de billetes del avión siniestrado en El Alto

Tras el accidente de un avión militar en El Alto, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que activará mecanismos de control y verificación para evitar el ingreso al sistema financiero de billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B, con el objetivo de "resguardar la integridad del circuito monetario", según señala el comunicado.

Además, el documento señala que "las entidades bancarias procederán a la inmediata retención, invalidación y destrucción de todo billete de la serie B" comprendido en los siguientes rangos:

Cortes de la serie B / Rangos invalidados

Bs 10 de 77100001 a 109800000

Bs 20 de 87280145 a 120950000

Bs 50 de 67250001 a 92250000

Con el fin de verificar si el número de serie de un billete es de curso legal, Asoban solicita a la población ingresar al enlace dispuesto por el Banco Central de Bolivia (BCB), en su sitio web.

"Cabe recalcar que, todo billete dispensado por las entidades bancarias en sus distintos canales son de curso legal y gozan de plena validez para ser empleados en cualquier tipo de transacción", señala el comunicado.

Además, Asoban recomienda a la población priorizar el uso de medios de pago electrónicos, como el QR y otras modalidades digitales disponibles, según Unitel.

La determinación fue asumida luego que el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que ya tiene identificados los billetes que fueron sustraídos del avión siniestrado.