Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela

Fútbol
Jhony Mollinedo
Publicado el 02/03/2026 a las 9h06
ESCUCHA LA NOTICIA

Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de Países Bajos y en el fútbol cuenta con figuras históricas como Edgar Davids y Clarence Seedorf, será un hueso duro de roer, “un rival peligroso pero accesible” según entendidos como el caso del intermediario Silvio Fontana quien tiene nexos con varios de sus figuras y con el DT Henk Ten Cate.

Bolivia deberá jugar con Surinam el 26 de marzo en  Monterrey, en el primer partido por el repechaje; en caso de ganar, la Verde se medirá con Irak, por el pase al Mundial 2026.

Surinam cuenta con un equipo conformado en su mayoría por jugadores que militan en ligas europeas y asiáticas, principalmente en el fútbol neerlandés, entre los que destacan el defensor Shaquille Pinas (Al-Kholood de Arabia) y el delantero Sheraldo Becker del Osasuna de España.

Según transfermarkt, página especializada en fichajes, la selección de Surinam tiene un valor de mercado superior a la de Bolivia, con 19,83 millones de euros contra los 13,38 millones de euros de la Verde.

“Cada uno tiene su manera de trabajar, pero siento que Bolivia tiene que ir con mucho cuidado, con cautela porque Surinam se juega muchas cosas al igual que la Selección, entonces hoy no hay favorito, sino ganará el que mejor haga las cosas”, afirmó Fontana, quien tiene amistad con el seleccionador de Surinam, además dos jugadores a quienes representa.

“Tengo jugadores que me han comentado que el DT les ha pasado ocho minutos de videos con posiciones de los jugadores que les va a tocar enfrentar, con las falencias de cada uno, se realiza un trabajo minucioso, serio, y su técnico tiene claro lo que le puede dar este Mundial a él como técnico porque es exitoso”, acotó el intermediario.

Recorrido

En diciembre del año pasado, la federación de Surinam contrató a Henk ten Cate (71 años), quien fue asistente de Frank Rijkaard en el Barcelona, además pasó por el Ajax, Chelsea y Panathinaikos, entre algunos. “Ten Cate es amigo personal, compartí algunos momentos cuando dirigía en Dubai, Arabia Saudi; me llamó hace cuatro días para consultarme por Bolivia, hizo un análisis muy exhaustivo, tiene muy bien analizada a nuestra selección, reconoce muy bien sus puntos altos y débiles, ve las áreas positivas de los jugadores que va a enfrentar en cada posición”, destacó Fontana.

“Es un técnico bastante ofensivo, le gusta jugar con extremos de banda, con un nueve de área, le fue bien en el Medio Oriente”, contó el intermediario boliviano.

 “La figura más importante de Surinam es su extremo derecho, es desequilibrante, tengo entendido que naturalizaron al extremo zurdo del Leeds (Joel Piroe) y a un central del Feyenoord (Melayro Bogarde), así que toman muy en serio el partido a pesar del poco tiempo de trabajo”, señaló Fontana.

La frase

 “Yo como boliviano deseo que Bolivia pase, porque eso abre las puertas en todo aspecto, pero sí hay que tener mucho cuidado, ser muy cauteloso, la Selección no tiene que confiarse, hay que ir con cuidado”.

Las entradas para el partido Bolivia- Surinam cuestan 12 dólares

Precios

El Comité Organizador del Mundial 2026 en México, que también estará a cargo del repechaje mundialista, confirmó en horas precedentes que los precios para ambos espectáculos deportivos serán accesibles a los bolsillos de los aficionados.

En un encuentro con la prensa local, Alejandro Hutt, manager de la organización en Monterrey, aseguró que el precio de los boletos para el repechaje “sería 200 pesos mexicanos (12 dólares) para la semifinal (Bolivia vs Surinam) y 300 pesos (18 dólares) para la final (Irak vs Bolivia o Surinam). Son precios accesibles para que la gente de Nuevo León pueda disfrutar de estos eventos oficiales”.

Por otro lado, el Comité Organizador reconoció el entusiasmo ante la cercanía del evento, considerado una antesala clave rumbo al Mundial. “Es una cuenta regresiva hacia el 26 de marzo, cuando iniciaremos con la semifinal entre Surinam y Bolivia. Aún estamos a la espera de confirmar la llegada de las selecciones, incluida Irak. El 31 de marzo haremos historia con el partido que definirá al equipo número 48 clasificado al Mundial en nuestra sede”, añadió Hutt.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Paz militariza YPFB contra el "sabotaje" y lanza 2 medidas por la gasolina desestabilizada
2
Construcción de la segunda línea eléctrica extra de alta tensión de Bolivia está en su etapa final
3
37 años en el poder, muere Jameneí: ¿quién tomará el control de Irán?
4
El ejercicio físico ofrece un alivio limitado de los síntomas de la artrosis, según un análisis internacional
5
Elaboran un proyecto privado para reforzar el Seguro Único de Salud

Lo más compartido

1
Tragedia aérea: El presidente Rodrigo Paz declaró tres días de duelo nacional
2
Bustamante: “Estoy esperanzado de que este año salga la ley del deporte”
3
SE RASGÓ LA CORTINA DEL HUMOR BOLIVIANO. Los rostros de Santalla
4
México, más de 100 años de narcotráfico
5
Alemania, Francia y Reino Unido dispuestos contra Irán

Más en Fútbol

02/03/2026
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue comunicada por la federación local y ya...
Ver más
02/03/2026
Nacional Potosí golpea al Tigre en partido de ida de Repechaje de Verano
Con dos expulsados, poco fútbol y errores defensivos, el plantel de The Strongest no pudo ante Nacional Potosí, plantel que le ganó por 2 a 0, ayer en el...
Ver más
Sin complicaciones, el plantel de Bolívar se clasificó a la final de la Copa de Verano que controla la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). El club paceño ayer le ganó a Blooming por 3 a 1 en el...
Ver más
01/03/2026
El club Bolívar se instala en la final de la Copa de Verano tras vencer a Blooming
Aurora tropezó anoche ante Always Ready en el estadio Félix Capriles, perdió por 1-2, y dejó la llave casi cerrada en favor del equipo “millonario” que el domingo puede dar el paso a la final en su...
Ver más
27/02/2026
Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los playoff Champions League 2025-2026 y se clasificó a octavos de final.
Ver más
26/02/2026
Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera
Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que buscará dar el primer golpe ante uno de los mejores equipos de la Copa de Verano.
Ver más
26/02/2026
Aurora tendrá hoy un duro reto ante Always Ready, en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba
En Portada
02/03/2026 País
Paz militariza YPFB contra el "sabotaje" y lanza 2 medidas por la gasolina desestabilizada
Mediante un mensaje, la mañana de este lunes, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, anunció la aplicación de tres medidas para contrarrestar lo que ha...
vista
02/03/2026 Seguridad
Subteniente resulta herida al manipular su arma en edificio de la Asamblea Legislativa
Una subteniente de Policía resultó herida en la mano tras manipular su arma reglamentaria mientras cumplía funciones de seguridad en el edificio de la Asamblea...
vista
02/03/2026 País
Elaboran un proyecto privado para reforzar el Seguro Único de Salud
En un esfuerzo por revertir las deficiencias estructurales del sistema sanitario nacional, el consorcio liderado por el Hospital Universitario Martín...
vista
02/03/2026 Fútbol
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue comunicada por la federación local y ya...
vista
02/03/2026 País
Retiran restos del avión, pero persiste drama de heridos y familias de muertos
La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que se activó el seguro para indemnizar a las víctimas y cubrir los gastos médicos de las personas heridas tras...
vista
02/03/2026 País
Bancos buscan evitar que los billetes invalidados entren en circulación
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) anunció ayer  que activará mecanismos de control para evitar que los billetes transportados en el...
vista
Actualidad
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba anunció la aplicación inmediata de sanciones económicas contra...
Ver más
02/03/2026 Cochabamba
Alcaldía de Cochabamba aplicará multas por propaganda en espacios públicos
Una subteniente de Policía resultó herida en la mano tras manipular su arma reglamentaria mientras cumplía funciones de...
Ver más
02/03/2026 Seguridad
Subteniente resulta herida al manipular su arma en edificio de la Asamblea Legislativa
La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE Corporación, a través de su filial ENDE Transmisión S.A., se encuentra en la...
Ver más
02/03/2026 Economía
Construcción de la segunda línea eléctrica extra de alta tensión de Bolivia está en su etapa final
El territorio autónomo indígena originario campesino de Raqaypampa enfrenta una situación critica a causa de la sequía...
Ver más
02/03/2026 Cochabamba
Sequía golpea a Raqaypampa: solo tres de 43 comunidades tienen agua para riego
Deportes
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela
Con dos expulsados, poco fútbol y errores defensivos, el plantel de The Strongest no pudo ante Nacional Potosí, plantel...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Nacional Potosí golpea al Tigre en partido de ida de Repechaje de Verano
Autoridades del Viceministerio de Deportes esperan que, hasta fines de este año, ya se cuente en una nueva Ley del...
Ver más
01/03/2026 Multideportivo
Bustamante: “Estoy esperanzado de que este año salga la ley del deporte”
Doble Click
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos
Jesús Florido Villafani se considera un pintor y artista aiquileño de pura cepa, además dice ser el auténtico e...
Ver más
02/03/2026 Cultura
Jesús Florido: Soy el creador de la Feria-Festival Nacional e Internacional del Charango, pese a quien le pese
Días atrás, a convocatoria de Pueblos de Montaña, la nación Milenaria de los Urus del Lago Poopó, con apoyo de CEPA y...
Ver más
01/03/2026 Cultura
Oruro viene de los Urus, pero a los Urus no va
“Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones; “Sirât”, de Oliver Laxe, con 11 nominaciones, y “...
Ver más
27/02/2026 Cine
Los domingos y Sirat son favoritos para triunfar en los premios Goya 2026