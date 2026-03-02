Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela

Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de Países Bajos y en el fútbol cuenta con figuras históricas como Edgar Davids y Clarence Seedorf, será un hueso duro de roer, “un rival peligroso pero accesible” según entendidos como el caso del intermediario Silvio Fontana quien tiene nexos con varios de sus figuras y con el DT Henk Ten Cate.

Bolivia deberá jugar con Surinam el 26 de marzo en Monterrey, en el primer partido por el repechaje; en caso de ganar, la Verde se medirá con Irak, por el pase al Mundial 2026.

Surinam cuenta con un equipo conformado en su mayoría por jugadores que militan en ligas europeas y asiáticas, principalmente en el fútbol neerlandés, entre los que destacan el defensor Shaquille Pinas (Al-Kholood de Arabia) y el delantero Sheraldo Becker del Osasuna de España.

Según transfermarkt, página especializada en fichajes, la selección de Surinam tiene un valor de mercado superior a la de Bolivia, con 19,83 millones de euros contra los 13,38 millones de euros de la Verde.

“Cada uno tiene su manera de trabajar, pero siento que Bolivia tiene que ir con mucho cuidado, con cautela porque Surinam se juega muchas cosas al igual que la Selección, entonces hoy no hay favorito, sino ganará el que mejor haga las cosas”, afirmó Fontana, quien tiene amistad con el seleccionador de Surinam, además dos jugadores a quienes representa.

“Tengo jugadores que me han comentado que el DT les ha pasado ocho minutos de videos con posiciones de los jugadores que les va a tocar enfrentar, con las falencias de cada uno, se realiza un trabajo minucioso, serio, y su técnico tiene claro lo que le puede dar este Mundial a él como técnico porque es exitoso”, acotó el intermediario.

Recorrido

En diciembre del año pasado, la federación de Surinam contrató a Henk ten Cate (71 años), quien fue asistente de Frank Rijkaard en el Barcelona, además pasó por el Ajax, Chelsea y Panathinaikos, entre algunos. “Ten Cate es amigo personal, compartí algunos momentos cuando dirigía en Dubai, Arabia Saudi; me llamó hace cuatro días para consultarme por Bolivia, hizo un análisis muy exhaustivo, tiene muy bien analizada a nuestra selección, reconoce muy bien sus puntos altos y débiles, ve las áreas positivas de los jugadores que va a enfrentar en cada posición”, destacó Fontana.

“Es un técnico bastante ofensivo, le gusta jugar con extremos de banda, con un nueve de área, le fue bien en el Medio Oriente”, contó el intermediario boliviano.

“La figura más importante de Surinam es su extremo derecho, es desequilibrante, tengo entendido que naturalizaron al extremo zurdo del Leeds (Joel Piroe) y a un central del Feyenoord (Melayro Bogarde), así que toman muy en serio el partido a pesar del poco tiempo de trabajo”, señaló Fontana.

La frase

“Yo como boliviano deseo que Bolivia pase, porque eso abre las puertas en todo aspecto, pero sí hay que tener mucho cuidado, ser muy cauteloso, la Selección no tiene que confiarse, hay que ir con cuidado”.

Las entradas para el partido Bolivia- Surinam cuestan 12 dólares

Precios

El Comité Organizador del Mundial 2026 en México, que también estará a cargo del repechaje mundialista, confirmó en horas precedentes que los precios para ambos espectáculos deportivos serán accesibles a los bolsillos de los aficionados.

En un encuentro con la prensa local, Alejandro Hutt, manager de la organización en Monterrey, aseguró que el precio de los boletos para el repechaje “sería 200 pesos mexicanos (12 dólares) para la semifinal (Bolivia vs Surinam) y 300 pesos (18 dólares) para la final (Irak vs Bolivia o Surinam). Son precios accesibles para que la gente de Nuevo León pueda disfrutar de estos eventos oficiales”.

Por otro lado, el Comité Organizador reconoció el entusiasmo ante la cercanía del evento, considerado una antesala clave rumbo al Mundial. “Es una cuenta regresiva hacia el 26 de marzo, cuando iniciaremos con la semifinal entre Surinam y Bolivia. Aún estamos a la espera de confirmar la llegada de las selecciones, incluida Irak. El 31 de marzo haremos historia con el partido que definirá al equipo número 48 clasificado al Mundial en nuestra sede”, añadió Hutt.