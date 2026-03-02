Subteniente resulta herida al manipular su arma en edificio de la Asamblea Legislativa

Una subteniente de Policía resultó herida en la mano tras manipular su arma reglamentaria mientras cumplía funciones de seguridad en el edificio de la Asamblea Legislativa.

Se trata de Yoseline Blanco, quien desempeña tareas en el área de seguridad de la Cámara de Senadores. El incidente ocurrió durante su jornada laboral.

Según el comandante de Carabineros, coronel Luis Fernando Huarachi, la lesión no reviste gravedad.

La uniformada fue trasladada de inmediato al Hospital Obrero, donde recibió atención médica.

Las autoridades informaron que se trata de un hecho aislado y que se activaron los protocolos internos para la evaluación del caso. La oficial permanece bajo observación y fuera de peligro.