Gobierno plantea un polo de inversiones en el Chapare

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, planteó convertir el trópico de Cochabamba en un polo deportivo, de inversiones y turismo, además de abrir un proceso de diálogo con las dirigencias cocaleras para encarar el control de los cultivos de coca.

Desde Chimoré, Oviedo señaló que se deben buscar “soluciones imaginativas y concertadas” para evitar conflictos en la región.

“Creo que debemos trabajar con el sector cocalero de manera conjunta para (...) controlar los cultivos de la hoja de coca. Y eso se hace cuidando a nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, de la Policía. Para que no suframos bajas ni de uno ni del otro lado”, afirmó Oviedo.

La autoridad gubernamental estuvo este jueves en la inauguración de las tareas de racionalización y erradicación de cocales en el Chapare, donde señaló que las políticas aplicadas en el pasado tuvieron logros y también fracasos, por lo que consideró necesario innovar en la estrategia para la región.

En ese marco, propuso atraer inversión nacional e internacional y potenciar actividades como el turismo y el deporte.

Por su parte, el dirigente cocalero Dieter Mendoza pidió al Gobierno cumplir los anuncios realizados sobre apoyo al turismo en la región.

Señaló que los productores ya desarrollan esta actividad de forma particular y comunitaria, a través de sus alcaldías.

Además, indicó que esperan avanzar en el proceso de racionalización y nivelación de cultivos, pero sin estigmatizar al trópico de Cochabamba.