Asesinan a disparos a librecambista en Santa Cruz
Seguridad
Publicado el 05/03/2026 a las 14h00
Dos hombres asesinaron a disparos a un librecambista de la tercera edad y le robaron todo su dinero. El hecho se suscitó en la avenida Santos Dumont y 6to anillo en Santa Cruz y quedó grabado en las cámaras de seguridad.
"Lo estaban esperando, ni siquiera forcejó, directo fueron a m4t4rlo", relató el nieto de la víctima.
Elo hombre de la tercera edad bajó de un micro y caminó hasta llegar a una esquina, cuando fue atacado por los dos sujetos que le dispararon con un arma de fuego y lo golpearon, según captaron las cámaras de seguridad.
La familia afirmó que los atracadores se llevaron todo el dinero que portaba la víctima y que no saben de cuanto es el monto.
