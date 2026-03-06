Una multitud despidió a las víctimas del múltiple infanticidio en Sacaba

Entre lágrimas, pañuelos blancos y oraciones cientos de personas dieron ayer en el Cementerio General de Cochabamba el último adiós a los cinco hermanos víctimas del múltiple infanticidio ocurrido el pasado martes en Sacaba, en la zona de Inca Rancho, y la madre que también se quitó la vida agobiada por problemas económicos.

La despedida se realizó luego del velorio y una misa realizada al mediodía en la sede de la OTB de Inca Rancho, donde vecinos y familiares se reunieron para acompañar a la familia. Desde ese lugar, decenas de personas siguieron el cortejo fúnebre hasta el camposanto donde se dispusieron seis nichos juntos para que la madre y sus hijos puedan descansar en el mismo lugar.

Los espacios fueron cubiertos con miles de flores y pétalos colocados por familiares, vecinos y ciudadanos que llegaron para expresar sus condolencias.

Durante el funeral también se pudo observar al padre de los cinco niños, quien llegó con sus familiares , visiblemente afectado.

Parientes y asistentes también expresaron su agradecimiento a la Asociación Privada de Funerarias de Cochabamba (Apfunec) por el apoyo brindado para la realización del sepelio. Entre las funerarias que colaboraron se encuentran: Las Misiones, Kantuta, Los Laureles, Santana y Gonzales, entre otras.

Asimismo, se destacó el apoyo de la Alcaldía de Cochabamba, que dispuso la donación de seis nichos en el Cementerio General para que los seis integrantes de la familia puedan ser sepultados en el mismo bloque.

Tras conocerse el hecho, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades de todos los niveles del Estado a fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección y apoyo de las familias, especialmente aquellas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Las víctimas esta tragedia: Ana, la mamá, y sus hijos estaban afectados por deudas acumuladas y carencias básiscas en su día a día.

La delegada defensorial de Cochabamba, Marioly Álvarez, recordó que la Ley Nacional 548, Código Niña, Niño y Adolescente, establece el rol fundamental de la familia dentro del sistema de protección de niños y adolescentes, garantizando su desarrollo integral y la protección de sus derechos.