Policía pide devolver billetes del avión siniestrado sin represalias; 30 personas ya lo hicieron

La Policía pidió a la población devolver los billetes del avión siniestrado en El Alto sin temor a represalias. Al menos 30 personas ya lo hicieron de forma voluntaria entre el lunes y martes en el Banco Central de Bolivia (BCB).

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, Javier Salgueiro, informó que los billetes devueltos suman 160 y corresponden a cortes de 10 y 20 bolivianos.

"Pedimos a todos los que hayan logrado sacar estos billetes o de alguna manera haberlos obtenido puedan depositarlos en el Banco Central. No se está tomando ninguna represalia en contra de estas personas", señaló.

La autoridad precisó que estos billetes no tienen valor legal, por lo que se busca retirarlos de circulación mediante la entrega voluntaria de quienes los tengan.

Advirtió que la situación podría complicarse si los billetes son utilizados en transacciones. "Si los encuentran haciendo una transacción en alguna entidad bancaria o comercio, ahí tal vez se pueda complicar su situación".