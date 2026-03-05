Medinaceli informa al Senado sobre calidad de la gasolina

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, se presentó este jueves ante el pleno de la Cámara de Senadores para brindar un informe oral y responder a las consultas de los legisladores sobre la calidad del combustible y otros temas vinculados al sector hidrocarburos.

En su intervención inicial, la autoridad gubernamental explicó que el control de los carburantes importados se realiza mediante certificaciones y verificaciones técnicas efectuadas por entidades externas contratadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“En resumen, la ANH está encargada del cumplimiento; por otra parte, cuando YPFB realiza la importación de combustible exige certificados de calidad del producto que se está importando. El control de calidad es realizado por empresas independientes contratadas por YPFB; son dos empresas”, sostuvo Medinaceli ante los senadores.

Daños en motores y seguro de YPFB

Respecto de las denuncias por posibles daños en motores de vehículos, el ministro indicó que la estatal petrolera activó un seguro para cubrir eventuales perjuicios ocasionados por el combustible.

“YPFB cuenta con un seguro que se activa en casos como este. Para su (aplicación) se habilita un sistema de registro y contingencias. Los transportistas deben ingresar al sistema y reportar los daños”, explicó.

Antes de iniciar la ronda de preguntas, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó que el ministro tendría una hora para responder las consultas planteadas por los legisladores.

“Es un informe oral, luego de que los senadores realizan una serie de consultas. Son 17 preguntas que han trabajado varios senadores; básicamente, los temas son de la gasolina y lo que está pasando en Yacimientos”, señaló Ávila.