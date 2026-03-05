"Fallas inusuales" en el avión presidencial obligan a que Paz viaje a EEUU en un vuelo comercial

"Fallas inusuales" presentadas en el avión presidencial obligaron a que el presidente del Estado boliviano, Rodrigo Paz, postergue su viaje a Estados Unidos para este viernes y a través de un vuelo comercial.

A través de un comunicado, la Oficina de la Presidencia informó que los fallos en el avión presidencial se presentaron durante un vuelo doméstico y por eso la aeronave "debió aterrizar en la ciudad de El Alto como medida preventiva".

"A raíz de esta situación, el viaje previsto para hoy a la ciudad de Miami, donde el presidente tenía programado un encuentro con el presidente Donald Trump, ha sido postergado para el día de mañana. El desplazamiento se realizará en una línea aérea comercial, con el fin de mantener la agenda internacional prevista", señala el comunicado.

Asimismo, se señala que se iniciaron las investigaciones técnicas para identificar el origen de la falla en el avión presidencial.

"Los resultados de esta evaluación serán comunicados oportunamente a la población una vez concluidos los análisis", complementa el texto.

Rodrigo Paz viajará a Estados Unidos para participar de la cumbre regional convocada por el presidente de ese país, Donald Trump, el próximo sábado.