Tragedia en Sacaba cobra seis vidas y muestra la difícil existencia de una familia

La tragedia familiar estremeció a Cochabamba y particularmente a Sacaba, donde vivían los cinco niños víctimas de infanticidio y su madre, porque desnudó la difícil situación económica que atravesaban por deudas y carencia de recursos para sustentar actividades básicas como la asistencia a la escuela.

El crimen se conoció el martes por la noche cuando seis personas fueron halladas sin vida en su casa alquilada en la zona de Inca Rancho.

Según el informe policial, las víctimas son la madre de 31 años y sus cinco hijos de 9, 7, 5, 2 años y un bebé de tres meses. La investigación se abrió como infanticidio múltiple seguido de suicidio.

El padre de los niños, David M. B., fue quien encontró a su esposa sin vida en el interior del inmueble y, junto a la Policía, verificó que los cinco niños también habían fallecidos en distintos ambientes de la casa por una sustancia desconocida que su madre colocó en la cena el martes.

Según el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la madre falleció por asfixia mecánica compatible con ahorcamiento, mientras que los niños presentan signos relacionados con insuficiencia respiratoria aguda, edema pulmonar e intoxicación por la posible ingestión de sustancias aún no identificadas. Los estudios toxicológicos continúan para determinar la sustancia utilizada.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, señaló que no se evidenciaron signos de violencia, lo que refuerza la hipótesis de una posible intoxicación. En el lugar se encontraron recipientes con tojorí y agua de canela, que fueron recogidos para su análisi.

El padre fue conducido a la Felcc para prestar su declaración informativa. No fue aprehendido y permanece en libertad mientras colabora con la investigación. En versiones a los medios de comunicación manifestó que no percibió comportamientos inusuales en su esposa, pero reconoció que atravesaban dificultades económicas.

Vecinos y representantes de la unidad educativa Inca Rancho, donde los niños asistían, expresaron su consternación. Indicaron que los niños eran participativos y que sus padres acudían a las reuniones escolares. Sin embargo, los niños fueron retirados del establecimiento el años y no figuran en otra unidad educativa.

El velorio de las víctimas se realizó en la sede de la OTB de Inca Rancho, con el apoyo solidario de vecinos y personas que se sumaron de manera voluntaria, colaborando con todos los insumos necesarios para el sepelio, en medio de muestras de dolor.

Este trágico hecho preocupante reflejado en el índice de infanticidios presentado por el Ministerio Público, que reporta 11 víctimas en el país entre enero y marzo, siendo Cochabamba el departamento con con seis casos.

Defensoría

La Defensoría del Pueblo exhortó a los distintos niveles del Estado a reforzar políticas públicas de protección familia. El pronunciamiento institucional destaca la necesidad de políticas de apoyo y acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad para prevenir hechos de violencia intrafamiliar, especialmente en el departamento de Cochabamba.