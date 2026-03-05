El Chapare se moviliza en vigilias en protección de Evo Morales

Organizaciones sociales del trópico de Cochabamba se han movilizado este jueves en vigilias en diferentes sectores, con el objetivo de proteger a Evo Morales ante un eventual operativo de captura.

Los movilizados se han concentrado alrededor de vías carreteras, donde se les observa armados con palos, según imágenes difundidas por Kawsachun Coca.

"Se realiza una vigilia pacífica, siempre manteniendo la unidad sobre todo bajo las amenazas de este gobierno de intervenir nuevamente al trópico de Cochabamba, de intervenir y de alguna forma arrestar a nuestro hermano Evo Morales", dijo el representante Víctor Mencías.

Dirigentes indicaron que toman esta previsión debido a que autoridades del Gobierno iniciarían la racionalización de coca en la región.

Aseguraron que no están en contra de la racionalización de la coca, pero tampoco permitirán provocaciones y montajes.

Morales tiene en su contra una orden de aprehensión por el delito de trata y tráfico, que habría cometido contra una adolescente cuando era presidente.