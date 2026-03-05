El Chapare se moviliza en vigilias en protección de Evo Morales

País
ERBOL
Publicado el 05/03/2026 a las 12h04
ESCUCHA LA NOTICIA

Organizaciones sociales del trópico de Cochabamba se han movilizado este jueves en vigilias en diferentes sectores, con el objetivo de proteger a Evo Morales ante un eventual operativo de captura.

Los movilizados se han concentrado alrededor de vías carreteras, donde se les observa armados con palos, según imágenes difundidas por Kawsachun Coca.

"Se realiza una vigilia pacífica, siempre manteniendo la unidad sobre todo bajo las amenazas de este gobierno de intervenir nuevamente al trópico de Cochabamba, de intervenir y de alguna forma arrestar a nuestro hermano Evo Morales", dijo el representante Víctor Mencías.

Dirigentes indicaron que toman esta previsión debido a que autoridades del Gobierno iniciarían la racionalización de coca en la región.

Aseguraron que no están en contra de la racionalización de la coca, pero tampoco permitirán provocaciones y montajes.

Morales tiene en su contra una orden de aprehensión por el delito de trata y tráfico, que habría cometido contra una adolescente cuando era presidente.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
2
Israel ataca a Teherán y Beirut; Irán promete una “destrucción completa”
3
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social
4
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
5
Supermercados de Emapa aceptan pagos con billetes de la Serie B revisados por los verificadores del BCB

Lo más compartido

1
Lara se reúne con Lupo horas después de denunciar que se queda sin personal en la Vicepresidencia
2
Tragedia en Sacaba cobra seis vidas y muestra la difícil existencia de una familia
3
Selena Gomez sorprende a sus fans con el misterioso “Secret Friends” en Instagram
4
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
5
Población rechaza todos los billetes de la serie B, economista advierte paralización de la economía

Más en País

05/03/2026
Medinaceli informa al Senado sobre calidad de la gasolina
El Ministro de Hidrocarburos informó que YPFB contrató a dos empresas independientes para verificar la calidad del combustibles importado y activó un seguro...
Ver más
05/03/2026
Gobierno plantea un polo de inversiones en el Chapare
El Ministro de Gobierno inauguró la erradicación de cocales ilegales y propuso buscar “soluciones imaginativas y concertadas” a los problemas de esa región.
Ver más
"Fallas inusuales" presentadas en el avión presidencial obligaron a que el presidente del Estado boliviano, Rodrigo Paz, postergue su viaje a Estados Unidos para este viernes y a través de un vuelo...
Ver más
05/03/2026
"Fallas inusuales" en el avión presidencial obligan a que Paz viaje a EEUU en un vuelo comercial
La jueza Alejandra Menacho autorizó que Jhonny Fernández pueda ejercer sus funciones desde la cárcel de Palmasola, donde cumple detención preventiva por 100 días por el llamado 'caso pavimento'.
Ver más
05/03/2026
Santa Cruz: Jueza autoriza que Jhonny Fernández ejerza sus funciones desde la cárcel
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves que respaldará a Bolivia con $us 500 millones para fortalecer el sistema de protección social en el país.
Ver más
05/03/2026
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social
La autoridad detalló que los aprehendidos son los concejales Erick Soraide, Alberto Pérez y Jhonny Churata, quienes serán puestos a disposición de un juez cautelar para que se defina su situación...
Ver más
05/03/2026
Aprehenden a cuatro concejales de Potosí y suman seis las autoridades detenidas
En Portada
05/03/2026 País
"Fallas inusuales" en el avión presidencial obligan a que Paz viaje a EEUU en un vuelo comercial
"Fallas inusuales" presentadas en el avión presidencial obligaron a que el presidente del Estado boliviano, Rodrigo Paz, postergue su viaje a Estados Unidos...
vista
05/03/2026 Seguridad
Gobierno inicia tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Chapare
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, otras autoridades de Estado y la representación de la Organización de las Naciones Unidas participaron este...
vista
05/03/2026 País
El Chapare se moviliza en vigilias en protección de Evo Morales
Organizaciones sociales del Chapare se han movilizado este jueves en vigilias en diferentes sectores, con el objetivo de proteger a Evo Morales ante un...
vista
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre la calidad de...
vista
05/03/2026 Seguridad
Policía pide devolver billetes del avión siniestrado sin represalias; 30 personas ya lo hicieron
La Policía pidió a la población devolver los billetes del avión siniestrado en El Alto sin temor a represalias. Al menos 30 personas ya lo hicieron de forma...
vista
05/03/2026 País
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves que respaldará a Bolivia con $us 500 millones para fortalecer el sistema de protección social...
vista
Actualidad
El Ministro de Hidrocarburos informó que YPFB contrató a dos empresas independientes para verificar la calidad del...
Ver más
05/03/2026 País
Medinaceli informa al Senado sobre calidad de la gasolina
El Ministro de Gobierno inauguró la erradicación de cocales ilegales y propuso buscar “soluciones imaginativas y...
Ver más
05/03/2026 País
Gobierno plantea un polo de inversiones en el Chapare
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la...
Ver más
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
Un ataque armado se registró este jueves en la zona norte de la ciudad de Cochabamba donde sujetos interceptaron a un...
Ver más
05/03/2026 Seguridad
Disparan contra un hombre en la zona norte de Cochabamba
Deportes
Always Ready y Bolívar, los dos equipos de mejor rendimiento en la Copa de Verano, jugarán hoy a las 18.00 el primero...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Doble Click
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran...
Ver más
05/03/2026 Cultura
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne