Paz propone que YPFB deje la comercialización

El presidente Rodrigo Paz propuso que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deje la comercialización de hidrocarburos y se enfoque en la exploración y producción.

“YPFB tiene que reconvertirse en una empresa productora, no comercializadora. YPFB tiene que dedicarse a explorar, tiene que dedicarse a buscar gas, a buscar petróleo que hay en Bolivia, y no comercializar, eso es para las empresas”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales.

El planteamiento se da luego de que Claudia Cronenbold renunciara a la presidencia de YPFB a menos de un mes de haber asumido. En su carta, advirtió un deterioro institucional mayor al previsto y señaló que la empresa requiere una reingeniería legal y administrativa de largo plazo.

Cronenbold, quien había asumido el 30 de marzo en reemplazo de Yussef Akly, sostiene, en su carta de dimisión, que la estatal fue debilitada durante dos décadas y que existen obstáculos burocráticos que dificultan su recuperación, en un contexto marcado por cuestionamientos al abastecimiento y la calidad de combustibles.

Un día antes de conocerse la renuncia, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, evitó referirse al abastecimiento y calidad de combustible y derivó a YPFB las respuestas, al señalar que esa empresa es la responsable y vocera en esos temas, mientras su cartera se enfoca en la nueva ley del sector.

Desde el anterior Gobierno, YPFB enfrentó problemas para asegurar el abastecimiento de combustibles líquidos y, en lo que va de este año, ya con la nueva administración, se registraron conflictos por la calidad de la gasolina, situación que derivó en el resarcimiento de daños a vehículos.