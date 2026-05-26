En Cochabamba, 60 unidades educativas suspendieron clases presenciales por los bloqueos

A consecuencia de los bloqueos, 60 unidades educativas de los distritos de Vacas, Tiraque y Colomi, en Cochabamba, suspendieron las clases presenciales, informó este martes el director departamental de Educación, Edgar Veizaga.

“Han suspendido clases toda vez que los bloqueos son contundentes en estos distritos y nuestros maestros y estudiantes no han podido llegar a estas unidades educativas; en ese sentido, están siendo perjudicados”, aseveró Veizaga en contacto con Bolivia Tv.

El director departamental de Educación explicó que el lunes de esta semana se sostuvo una reunión con dirigentes y autoridades del distrito de Colomi para pedir garantías para el ingreso de los maestros; sin embargo, durante la noche conocieron audios con amenazas.

“Hablan de que les van a agarrar (a los maestros), que les van a imponer multas. Son audios que están circulando y que nos han llegado, y nosotros tenemos que priorizar la seguridad de nuestros estudiantes y maestros”, indicó.

Veizaga precisó que, debido a la distancia de las unidades educativas y a la carencia de acceso a la tecnología, en parte de los colegios no se pudo aplicar la modalidad de clases a distancia; en otros casos, se brinda apoyo mediante cartillas educativas.

Agregó que se prevé recuperar las clases una vez que se levanten los bloqueos.

En Cochabamba, desde hace más de una semana, según reportaron medios locales, sectores afines al evismo y a los movilizados en La Paz instalaron bloqueos en Vacas y Colomi, situación que genera el aislamiento de este departamento.