Diputados sancionan la abrogación de la ley de estados de excepción

La Cámara de Diputados sancionó la abrogación de la Ley de estados de excepción, durante una sesión que se desarrolló este martes de forma virtual debido a los conflictos sociales en la sede de Gobierno. Tras su aprobación por más de dos tercios, el documento fue enviado al Ejecutivo para su promulgación, según Unitel.

Antes de su aprobación, diputados de las fuerzas políticas expusieron sus criterios respecto a la norma, tanto a favor como en contra.

“La protesta y la huelga están garantizadas. Dejemos de ser tibios. No podemos tolerar este tipo de actos violentos ni que un militar o un policía sea golpeado. No podemos tolerar que maten a jóvenes”, declaró el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, durante su intervención, según Unitel.

Por su parte, la diputada del PDC Milka Rojas señaló que la abrogación puede provocar “consecuencias legales”, al tiempo de sugerir la derogación de algunos artículos y no proceder con la abrogación total de la norma.

“Es como echar gasolina al fuego, eso tenemos que entender, no podemos acallar el pueblo. Yo no voy a abrogar esta ley. Cuando hay un problema no podemos incitar más con esta abrogación”, dijo la diputada del PDC, Sonia Siñani.

La ley de Estados de Excepción es la norma que establece reglas y límites para el presidente de Bolivia cuando decide declarar un estado de excepción, una medida aplicada en situaciones de emergencia.

De acuerdo con los legisladores, la norma representa un “freno” o “candado” legal para evitar que el Gobierno “abuse de su poder” durante conflictos sociales.

Según la Constitución Política del Estado “el presidente puede declarar estado de excepción en casos de grave peligro para la seguridad del Estado, conflicto interno o desastre natural”.

Además, un Estado de excepción es un “modo de emergencia temporal que permite al gobierno suspender temporalmente ciertos derechos ciudadanos y usar a las Fuerzas Armadas para restablecer el orden cuando los conflictos, desastres naturales o amenazas son demasiado graves para la policía”.